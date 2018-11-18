形容是地上錢莊 段宜康再爆「厚友宜地上錢莊故事part1」

段宜康質疑侯家人債務問題。（圖擷自段宜康直播）

2018-11-18 07:29

〔即時新聞／綜合報導〕立委段宜康持續追問新北市長候選人侯友宜財務爭議，昨晚他透過臉書直播質疑侯家人借錢問題，根據侯友宜財產申報，侯妻任美鈴在2012年曾借出1500萬給友人林坤正，不到1年就收回，段宜康提問侯有無收利息，並追問利息怎麼算？之後與林坤正是否有更多債務關係？要求侯回答，否則會提出更多資料追問。

段宜康昨晚在臉書直播問侯友宜債務問題，形容是侯友宜的「地上錢莊」，他根據資料指出，侯友宜擔任新北市副市長後，在2012年任美鈴花700多萬買下新莊253地號的第二年，還能借出1500萬給林坤正，段懷疑雙方關係匪淺，要求侯友宜出面說清楚。

段宜康指出，根據資料，林坤正不到1年時間就還清1500萬的債務，借的時間相當短，這在地下錢莊利息會相當高，侯友宜借錢有沒有收利息？利息怎麼算？林坤正是否與侯家有更多財務糾葛？

段也懷疑，侯利息有沒有收太高，或是涉及重利罪等瑕疵，並提到林坤正是否與侯擔任副市長有相關。

段強調，現在提出此提問，民眾可能搞不清楚狀況，不過侯本人一定很清楚，請侯友宜正面回答；他也表示，後面還有資料，會用其他問題追問侯友宜。