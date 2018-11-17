侯友宜土城造勢 批蘇貞昌只會用奧步選舉

2018-11-17 23:12

〔記者翁聿煌／新北報導〕選前最後一個黃金週末，國民黨新北市長候選人侯友宜今天晚上在土城舉行造勢晚會，先後有前總統馬英九及新北市長朱立倫等大咖站台助陣，馬英九批評民進黨各項政策荒腔走板、倒行逆施；侯友宜則指現在「討厭民進黨」已經成為全民最大黨，希望大家用催票、拉票和投票，讓新北市贏得勝利。

侯友宜今天展開密集行程，白天先在中和區進行車隊掃街，晚間到土城區參加造勢大會，土城假日廣場擠滿藍營支持者，侯友宜從中央後方進場時，滿滿的人潮讓他花了10幾分鐘才走到舞台上，侯友宜與藍營議員候選人在滿場旗海飄揚中，感謝選民們的熱情支持，全場氣氛HIGH到最高點。

侯友宜說，新北市的發展要感謝歷任的縣長和市長，絕非只是一個人的功勞，政府要隨著時代的改變與時俱進，老縣長蘇貞昌13年前在台北縣長任內做出貢獻，後面繼任者也在原有的基礎上做的更好，但是蘇貞昌卻說新板特區是他一手打造的，不顧別人的付出，都當成是自己的成績。

侯友宜眼眶泛紅說，對手用抹黑奧步，「打不到我，就打我娘家」，「選舉有必要這樣嗎？」侯友宜希望選民能支持他，一起用正派力量打敗抹黑奧步，他一向腳踏實地，用正向力量往前走，憑藉著38年來的執行力和果斷力，要和傳統政治人物不一樣，他要和新北市民一起打拚，呼籲支持者不會理會對手的造謠抹黑奧步，一定要幫他催票、拉票和投票，才能贏得勝選。