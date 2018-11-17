吳敦義暗罵陳菊「母豬」 蔡英文：糟蹋台灣人爭來的民主自由

總統府秘書長陳菊今天遭國民黨主席吳敦義暗罵「肥滋滋的大母豬」，蔡英文總統今晚在臉書發文說，這種粗粗暴的言論是在侮辱國民黨自己，是在糟蹋台灣人拚命爭來的民主價值跟言論自由。（擷取自蔡英文臉書）

2018-11-17 23:13

〔記者蘇永耀／台北報導〕國民黨主席吳敦義今天暗指總統府秘書長陳菊是「肥滋滋那個，走路起來像豬母」，引發社會撻伐，與陳菊有深厚情誼的蔡英文總統今晚也在臉書發文表示，身為最大在野黨的主席，竟然親口說出這種粗暴的言論。這種言論是在侮辱國民黨自己，是在糟蹋台灣人拚命爭來的民主價值跟言論自由。

總統強調，她不斷向台灣人民報告，這一次的選戰，不只是一場地方的選舉，更是台灣民主價值的保衛戰。

吳敦義今天南下高雄替國民黨高雄市長候選人韓國瑜輔選，吳敦義到高雄市雲林同鄉會拉票時，替已故的考試委員黃俊英抱不平，還說：「那個查某人真夭壽，我不要說是誰，肥滋滋那個，走路起來像大母豬」，暗指總統府秘書長陳菊造假「走路工事件」。

蔡英文今晚在臉書發文說，她在緊湊行程間，看到吳敦義為韓國瑜助選時的發言，她不只為菊姐抱不平，其實，更為台灣的民主發展感到憂心。

總統說，從年金改革開始，類似的人身攻擊，就一直出現。但是，她從來沒看過國民黨站出來制止這種的錯誤行為，現在，身為最大在野黨的主席，竟然親口說出這種粗暴的言論。這種言論是在侮辱國民黨自己，是在糟蹋台灣人拚命爭來的民主價值跟言論自由。

總統說，從數不清的假消息，到人身攻擊的霸凌言論。從境外的力量，到失格的國民黨，他們正在傷害台灣民主，也製造社會的混亂。外力介入台灣選舉的情況，連美國國會的相關報告，都在關心。

總統表示，過去，面對中國的飛彈威脅，百萬人民牽起彼此的手，牽起守護台灣民主的決心，我們手牽手護台灣。面對中國的經濟統戰，年輕學生和台灣人民，發起太陽花學運，在第一線守護台灣的經濟自主和主權尊嚴。

總統強調，此時此刻，她仍然懷抱希望。因為我們的民主，一向在逆境中茁壯。我們不曾一帆風順，但台灣人民總是在關鍵時刻中，展現勇氣，克服重重困難。台灣是民主的燈塔，這股反民主的逆流，不可能掩蓋民主的光芒。

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