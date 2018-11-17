暗罵陳菊「肥滋滋大母豬」惹議 韓粉進攻吳敦義臉書

2018-11-17 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席吳敦義今天（17日）南下高雄幫國民黨高雄市長候選人韓國瑜輔選時，暗罵總統府秘書長陳菊「肥滋滋」、「走路像一隻大母豬」，引發爭議，韓國瑜晚間則回應，認為吳敦義「講了一些話，非常不適當」。許多韓粉擔心韓國瑜選情受到影響，紛紛湧入吳敦義臉書批評，「拜託，可以閉嘴嗎」、「拜託不要害韓總」。

吳敦義今天在高雄市雲林同鄉會替韓國瑜拉票時，為已故的考試委員黃俊英抱不平，還說：「那個查某人真夭壽，我不要說是誰，肥滋滋那個，走路起來像大母豬」，暗指陳菊過去造假「走路工事件」。

國民黨一名熟悉選情的人士認為，吳敦義這番言論根本與韓主打的正面選戰走相反路線，絕對會影響選情。許多韓粉也紛分湧入吳敦義臉書批評，「吳敦義你是嫌高雄票太多還是擔心韓國瑜壓過你」、「沒路用的黨主席，眼紅啦...留給自己顏面下台吧！」、「豬隊友！」、「不要老要刷存在感，根本沒人在乎你，閉嘴不要出現可以嗎?」、「11/25把這隻白海豚踢下台，白海豚不死國民黨不會好」。

國民黨中央原本聲明撇清吳敦義沒指名道姓，並怪罪一切都是媒體的臆測，由於難弭外界質疑聲浪，晚間黨中央又發出「吳主席聲明」，轉彎坦承「形容詞不當」，並表達「深感抱歉」。