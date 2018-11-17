侯友宜陣營猛打官邸竊案 蘇貞昌：比不上你收的租金吧

蘇貞昌說，外界視質疑侯友宜逃漏稅，他卻說我家失竊，如果有疑問可以舉辦辯論交叉詰問，卻又不敢。（記者邱書昱攝）。

2018-11-17 22:34

〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今晚（17日）在樹林區舉辦 「新新北，會做事」晚會，談到最近對手猛攻的縣長官邸遭竊案，他說，這些都是子女給的錢，100萬都是媽媽存下來，當初遭竊，媽媽也很低調；人家質疑侯友宜逃漏稅，對方卻說他家失竊，「終究比不上你收的租金吧。」

蘇貞昌說，民主選舉不簡單，台灣的自由也是鄭南榕的犧牲，相信在天上的他會很滿意，但如今台灣享受民主果實，卻將侯友宜送上新北市長，這樣對得起一代代為台灣打拚的先祖嗎？

對於新北市未來施政，蘇貞昌說，要將新北市連結國際，中美貿易戰的結果也讓台商回流、外資進入，新北土地大、勞動力高，生產後出口有台北商港、海運有船，而空運飛機場也在附近，創造20萬的就業機會。

談起對手最近猛攻的台北縣長官邸失竊案，蘇貞昌也強調，「人家是在質疑你侯友宜逃漏稅，你說我家失竊，」甚至還灌水媽媽被偷的金額，如果有疑問，可以舉辦辯論交叉詰問，卻又不敢。

蘇貞昌也向台下民眾喊話，這樣抹黑混淆視聽的訊息，要請各位鄉親看到網路上的新聞，要幫忙一起澄清，並用選票唾棄抹黑的人、抹黑的文化。