林佳龍太平造勢晚會 三萬人聚集宛如嘉年華

2018-11-17 21:43

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長候選人林佳龍今晚在太平運動場舉行「進步台中、我們都是台中隊」光榮晚會的造勢晚會，現場超過3萬名支持者到場，林佳龍細數政績，強調台中市正在進步，台中隊就是進步力量，而台中市絕對不能讓這股負面能量得逞，絕對不能被擊倒，他呼籲市民，再給他4年，他一定會延續台中的進步，會看見光榮的台中。

晚會在5點多就有民眾陸續進場，一開場安排古梅馨唱「追追追」暖場，還有董事長樂團、施文彬等多位歌手演唱的多首歌曲，讓會場宛如嘉年華會，民眾興奮的揮舞的旗幟，氣氛超嗨。

由於現場支持民眾相當多，林佳龍進場花了相當長的時間，他表示，再過幾天，將決定心愛的這座城市，將走往什麼方向，每個人投出的一票，都會決定，這場台中進步的運動，是會功虧一簣，還是，它將延續下去。

林佳龍表示，4年來，台中去年已成為全台灣第二大城，人口已經正式突破280萬人，2018台中世界花卉博覽會，在明天入園人數就會衝破100萬。

他表示，台中的成長，正以無法想像的速度前進，不管是交通建設、社會福利、經濟發展，都有長足的成長，尤其是捷運綠線2020年前會通車，還有捷運藍線也救回。沒有人想得到，台中有一天會成為全台灣的領頭羊，不論是招商、青年留鄉的意願全國最高、薪資的成長率是六都第一。

林佳龍表示，台中的進步，讓城市的發展，終於跨越城鄉的藩籬，讓山海屯城，成為一個台中。

林佳龍表示。在台中已經快30年的台中火力發電廠，已願意配合市府的要求，在空氣品質不好的時候降載，中火的生煤使用量，被市府大砍500萬噸，從此杜絕火力全開的可能。

林佳龍表示，為了減低空氣污染，市府協調中龍鋼鐵，獲同意把在海線日曬風吹這麼久的戶外煤場，改建成室內的煤，而四散在工廠、社區、學校裡的重油鍋爐。在市府的補助政策下，到現在已經有超過150家業者，包含豐興鋼鐵、烏日啤酒廠等企業，都主動加入汰換鍋爐的行列，這是沒有「敵」跟「我」的差別，台中人永遠會找到方法，一起前進。

林佳龍指出，這次選舉，不只在台中，在全台灣，一股龐大的負面能量已經凝聚。不理性的、訴諸仇恨的謠言、謾罵、攻擊，在這一年裡，鋪天蓋地襲來，製造對立、讓我們懷疑自己創造的進步。

林佳龍表示，台中隊代表的，就是進步力量，絕對不能讓這股負面能量得逞，絕對不能被擊倒，再給他四年，咱一定會延續台中的進步，會看見光榮的台中！