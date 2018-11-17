盧秀燕豐原飛燕啟程晚會 籲市民翻轉台中

盧秀燕豐原造勢晚會，眾人施放燕子氣球。（記者張軒哲攝）

2018-11-17 21:44

〔記者張軒哲／台中報導〕國民黨台中市長候選人盧秀燕今日晚間在豐原舉辦「翻轉台中、飛燕啟程」造勢晚會，多名藍營立委與市議員候選人到場聯合造勢，盧秀燕團隊在晚會結束時，施放燕子氣球，場面溫馨。

豐原造勢晚會在葫蘆墩夜市舉行，前行政院長張善政、競選總部副主委楊瓊瓔及多名市議員輪流上台助講，晚會在盧秀燕與立委江啟臣、顏寬恆及多名藍營女立委進場時達到高潮。

盧秀燕說，這4年民進黨完全執政，連立院委員都超過三分之二，審法案跟預算卻沒傾聽人民的聲音，勞基法修來修去，修到台灣的經濟快崩盤，現在的經濟很差。盧秀燕隨後火力全開指出，吳音寧因為是民進黨的人，她出任北農總經理年薪250萬，是年輕人的好幾倍，促轉會「張天欽事件」，都讓人民感到失望。吳音寧、張天欽、林佳龍都是A咖，蔡英文是最大A咖，專門A國家跟人民。換人換黨，選舉投票時，換我們人民站出來，給這些A咖教訓。

盧秀燕表示，台中南電北送，導致空氣品質變差，林佳龍不敢對抗蔡英文，就由她帶領鄉親，向中央抗爭，給台中好空氣。她承諾當市長，不會A資源，會拚經濟，用「台中富市3」，未來4年我們要一起拚經濟。

盧秀燕說，她獲鄉親栽培6屆立委、1屆省議員，熟悉國家財政預算跟市政，呼籲民眾「給媽媽市長一個機會」。盧秀燕與在場民眾高喊1124救空氣、1124救經濟！盧秀燕說，台中的未來整握在民眾手中，隨後高呼「翻轉台中、飛燕啟程」施放手中的燕子氣球，純白燕子氣球冉冉飄向夜空，替激情的晚會劃下句點。

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