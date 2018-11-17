林佳龍改善空污林昶佐稱讚 游錫堃為發電廠到台中道歉

2018-11-17 21:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨台中市長候選人林佳龍今天在太平運動場舉行「進步台中、我們都是台中隊」光榮晚會的造勢晚會，面對對手猛打空污，今天出席的前行政院長游錫堃、前環保署副署長詹順貴、時代力量立委林昶佐都為林佳龍背書，指林佳龍用心防空污，績效是全國第一。

今天的晚會，出席站台的游錫堃、詹順貴及林昶佐都為林佳龍背書，批判對手強打空污，但台中市空污明明不是林佳龍造成，國民黨竟把空污的責任怪到林佳龍身上。

詹順貴表示，台中市105至106年，環保署評估各縣市空氣污染降載最好第一名，而106年pm2.5降低成效最好，第一名也是台中市，如此好的市府團隊，應該再給4年。

游錫堃則表示，他要向台中市民道歉，因為火力發電廠當初計劃是會蓋在宜蘭蘇澳，當時任省議員，是他奮力擋下，而他當宜蘭縣長時，擋下六輕，才改在台西。

游錫堃強調，冤有頭債有主，只要縣市長反對，不發建照，就可擋下，只要去查當年擔任縣市長，就可以知道誰讓火力發電廠在台中。

林昶佐則批盧秀燕提反空污公投，被中選會抓造假，還跟中選會吵架，空污跟林佳龍沒有關係，還用心改善。

林佳龍的妻子廖婉如表示，她的小孩問爸爸做了那麼多的事，為何會選的如此辛苦？她強調，林佳龍會治水，會建設，難道不會治空污嗎？

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