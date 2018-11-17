侯友宜嘆「娘家的事」被炒作 感慨對手「選舉級數博士班」

2018-11-17 21:54

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜今晚（17日）出席板橋區水仙尊王聖誕千秋─福壽平安宴，以及新北市議員周勝考在板橋體育館舉行的「社團相挺團圓之夜」晚會，侯友宜說，他當警察賺的薪水，請朋友、辦案都不夠用，對手卻一再拿娘家的事出來講，出奧步說他炒地皮，他相信做人要正派、誠懇、要惜情，才能久長。

侯友宜在板橋水仙宮餐會上，也忍不住感慨，他家中沒有人當過政治人物，跟最會選舉的蘇貞昌「級數就不一樣」，自嘲「自己小學都沒畢業，人家就已經是博士班」，說得台下笑成一片。

侯友宜說，選舉不要口出惡言、要說好話，因為選來選去都是親戚朋友，他只想用正面選舉，就像當初抓壞人一樣，用正步對奧步。他提到，家人在新莊購地被拿來炒作，無奈地說，「說起來可憐」，為了解決繼承的娘家的房屋占用別人土地，不買又不行，買一個36坪，又不能作都更，卻被人家扭曲說是炒地皮。他還反諷說，有人「家裡丟了180萬元不敢講？」

侯友宜說，這場選舉他要證明兩個價值，第一是感恩，走一條惜情的路；第二要證明，一個「庄腳囝仔」可以對抗一輩子選舉的老政治人物，用認真做事的態度，成為一位民選的首長。

侯友宜拍胸脯保證，他沒有政治包袱，他追求的是定位，希望在他離開的那一天，大家可以說出「侯友宜做的不錯」，這就是他追求的榮耀。