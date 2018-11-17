選前超級星期六 時力竹市議員候選人辦遊行

時代力量新竹黨部今在主委邱顯智（中）帶領東區蔡惠婷（左2）、南區黃瑞誠（右2）、北區林彥甫（右1）、香山區廖子齊（左1）等4名市議員候選人舉辦選前遊行。（時代力量新竹黨部提供）

2018-11-17 21:26

〔記者王駿杰／新竹報導〕選前超級星期六，時代力量新竹黨部今天在主委邱顯智帶領東區蔡惠婷、南區黃瑞誠、北區林彥甫、香山區廖子齊等4名市議員候選人舉辦選前遊行，希望能進入市議會，關注整頓交通、教育改革、傳承新竹在地文化、改善親子生活、環境保育等議題。

邱顯智說，年底大選，多位時代力量市議員候選人每天堅持以站路口、追垃圾車、徒步掃街的方式，向選民傳達理念。目前所有候選人在選區內呼聲都相當高，恐對既有政治勢力造成壓力，導致時力的候選人遭到對手的地方耳語攻擊，指時力候選人已「很穩」，不用再給予支持，他呼籲民眾別被惡意耳語影響，要堅定支持改革勢力進入議會。

林彥甫表示，他過去一路陪伴「公道三」迫遷戶居民抗爭，他不是反對開發，但紓解交通的規劃應該合理，會堅持理念，未來若進入議會，會把關竹市開發案，杜絕浮濫徵收。

蔡惠婷表示，她作為一名媽媽和老師，參選以來受到許多年輕爸媽鼓勵，若進入市議會，會為孩子、年輕爸媽發聲。

黃瑞誠指出，他過去作為陽光國小教師，十多年來致力教育改革與新竹在地傳統文化傳承，希望未來進入議會能致力傳統文化教育的深化，並杜絕市府放煙火式的文化活動。

廖子齊提到，她是土生土長香山人，大學畢業後回到香山創業，致力於香山在地的文資保存、環境保育運動，希望未來進入議會，能對香山的污染問題、環境議題做更根本的監督。