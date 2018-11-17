侯友宜陣營狂打竊案 蘇貞昌批：糟蹋別人媽媽 還有羞恥嗎

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今晚在林口造勢，桃園市長鄭文燦也來站台助講。（記者葉冠妤攝）

2018-11-17 21:16

〔記者葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今晚在林口運動公園舉辦造勢晚會，桃園市長鄭文燦也現身站台，由於國民黨對手侯友宜陣營連日猛攻蘇貞昌家當年遭竊一事，蘇貞昌今晚略顯激動地駁斥，指失竊金額數字遭灌水，更狠酸侯友宜「無論多少（金額），總比你房屋1個月租金還少，你還好意思拿出來講，你有一點點良心厚道，還有一點點羞恥嗎？」

蘇貞昌提到，歌手詹雅雯日前在民進黨高雄市長候選人陳其邁的晚會演唱，竟慘遭網路霸凌，而他自己也有相似遭遇，他過去為台北縣貢獻良多，已經做到行政院長，卻甘願回來選新北市長，畢生為台灣付出，這次選舉卻被人污辱、被嫌老，若大家比較自選舉以來，他早出晚歸，跑的菜市場比侯友宜多，行程也比侯友宜還要晚，體力一點都不輸侯友宜。

蘇貞昌說，不光是體力，他在官網的政見多達100頁，侯友宜卻只有少少1頁，他政見5萬字，侯友宜的政見卻是1300字，「我是他（指侯）的100倍啊！」

蘇貞昌還說，當他在國民黨威權統治時代，為台灣民主自由奮鬥，侯友宜卻還在抓人、噴辣椒水，站在民主對立面，即便時至今日，侯友宜仍堅持，若重來一次他仍會照做，蘇貞昌反問台下支持者：「是誰比較有新觀念？還笑我老？」

接著，蘇貞昌略顯情緒激動地說，對手陣營不但抹黑他，抹黑他阿公不夠，還抹黑他媽媽，蘇貞昌解釋，他媽媽當年一生積蓄放在家中遭竊，媒體多年前就報導過，「一個已經過世的老人家，讓你選市長的人這樣講出口糟蹋！」

蘇貞昌說，別人是質疑侯友宜逃漏房屋稅，被質疑自己不講清楚，竟然來抹黑別人媽媽，還把數字灌水，他媽媽失竊100萬，侯陣營卻講180萬，「無論多少，總比你房屋一個月租金還少，你還好意思拿出來講，你有一點點良心厚道，還有一點點羞恥嗎？」他更拜託台下支持者，若在新聞或網路上看到這個假訊息，一定要幫他澄清、主持公道。