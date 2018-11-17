林右昌晚會溫馨歡樂 賴清德：這就是基隆改變最好的證明

賴清德（中）為林右昌（左）造勢晚會站台。（記者林欣漢攝）

2018-11-17 20:54

〔記者林欣漢／基隆報導〕爭取連任的民進黨基隆市長林右昌，今晚（17日）在六合停車場舉辦造勢晚會，安排深受小朋友喜愛的「MOMO家族」、「奶油獅與好朋友」帶動唱，吸引上萬人到場同歡，前來站台的行政院長賴清德也感動地說：「從來沒在基隆看過這樣的場面，不分男女老幼大家都很歡喜，這就是4年來基隆改變最好的證明，希望大家繼續支持林右昌。」

賴清德致詞時細數林右昌政績，大讚他優異的執行力，翻轉過去基隆悲情的命運，賴清德說，林右昌上任後，人民是市府的頭家，市府從被動到主動服務；林右昌清廉執政，不收紅包回扣，每一塊錢都用心計較，發揮最大的效果，基隆環境變得乾淨、交通更便捷，改善都市景觀，公園綠地更多，越來越多企業願意來基隆投資。

賴清德說，基隆過去有很長一段時間停止進步，基隆因港而生，要再讓基隆進步，就要讓基隆港再生，林右昌提出完整的計畫，要把東岸的軍用碼頭遷到西岸，貨運碼頭也遷到西邊，騰出來的空間建設做為郵輪旅客大樓，西邊也有旅客服務中心、智慧旅運大樓，行政院投入近100億元大力支持，未來基隆的進步一定看得見。

賴清德感性地說，我們都愛基隆，愛的力量最大，4年來看到林右昌對基隆的愛，這個愛的力量與方向不能改變，要繼續延續下去，讓林右昌連任，除了支持林右昌與他率領的優秀市府團隊為我們打拚，議員支持的力量的也很重要，不要讓他赤手空拳到議會，支持力量越大，他的力氣越大，基隆的進步也更大，讓基隆成為愛的城市，大家都開開心心地在這座城市生活。

現場隨後播出林右昌執政1415天的回顧影片，林右昌說：「這1000多個日子，我與市府團隊不敢有一刻懈怠，因為改造一座城市絕不可能一蹴可及，我得把握每一個改變的機會，因為這攸關著基隆未來50年發展」，這是他身為一個基隆囝子的使命感及責任感。」

「選對人會做事，4年改變一座城市，基隆就是最好的例子。」林右昌說，過去基隆人因為城市的落後，而不敢承認自己是基隆人，但這幾年來，基隆人站出去，都能大聲、驕傲地向別人說「我是基隆人」，他說，讓市民找回了城市的光榮感及自信感，這是他最覺得驕傲的地方。

活動最後全場齊唱林右昌競選主題曲《咱的故鄉，咱的基隆》，場面相當溫馨。