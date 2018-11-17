竹縣白米賄選案爭議延燒 徐欣瑩陣營將提告

2018-11-17 19:55

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩陣營今天舉行記者會表示，民進黨新竹縣黨部和縣長候選人鄭朝方指控的白米賄選案完全是抹黑，將提告鄭朝方意圖使人不當選，並為弱勢團體控告恐嚇及毀謗。

鄭朝方陣營回應，競選期間送出的白米包裝上，印有「新竹縣長參選人徐欣瑩」是不爭事實，曾參選過副總統的徐欣瑩自稱從政5000多個日子，到了選舉卻刻意忽略選罷法的明文規定？一個縣長參選人連法律都不遵守，如何作為地方政府的表率？

徐欣瑩晚間邀請台北市長柯文哲陪她以車隊遊行方式拜票，她在出發前接受媒體提問時也說，鄭朝方動用黨、政和媒體龐大的資源栽贓打壓她，希望司法不要淪為政治的打手，不要讓台灣的民主政治蒙羞。

徐欣瑩競選總幹事徐國振說，徐欣瑩從政10幾年一直與慈善團體人士保持往來，幫忙協調物資，7月的捐米善舉有舉行記者會，讓有需要的弱勢與清寒人士都能跟鄉鎮公所聯繫，許多鄉鎮公所與村里長也都有協助發放。

鄭朝方陣營表示，賄選嫌疑人不只包括贈禮的人可能被判刑，受禮的縣民也可能遭到判刑，徐欣瑩說要幫助弱勢，但卻做出陷害新竹縣民可能遭判賄選罪行的行為，難道這也是作愛心？

鄭朝方陣營強調，政治工作者的一言一行必須對得起天地良心，因為舉頭三尺有神明，目前這起賄選案已經在司法機關調查當中，一切靜待司法調查。