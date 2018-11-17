民進黨「會做事連線」桃園合體 車隊掃街人氣旺

「會做事連線」人氣旺，開心與支持民眾見面。（記者許倬勛攝）

2018-11-17 19:24

［記者許倬勛／桃園報導］選戰進入生死決戰，民進黨「會做事連線」新北市長候選人蘇貞昌、新竹市長候選人林智堅到桃園中壢為鄭文燦助拳，3人共乘戰車在中壢地區掃街拜票，受到民眾熱烈揮手相迎，「凍蒜」、「加油」聲不絕於耳，街頭瀰漫選舉氛圍。

「會做事連線來了！拜託鄉親支持『五告讚』的鄭文燦，拜託、拜託。」掃街車隊行經新明地區、Sogo商圈等，沿途廣播器不斷放送懇請選民支持民進黨候選人的拜票聲，鄭文燦、蘇貞昌、林智堅及其他候選人站在宣傳車上頻頻向民眾揮手致意，或手比鄭文燦競選號次「5」的手勢，鄭文燦呼籲選對的人改變一座城市，讓桃園變更好。

「會做事連線」互動熱絡，林智堅最先抵達鄭文燦南區競總，鄭也盡地主之誼帶林環顧號稱最美的競總「圓五曲」，蘇貞昌最後抵達，鄭、林熱情迎接，3人有說有笑，蘇貞昌讚說「沒看過這麼美的競總」，鄭文燦的創意讓人「難望其項背」。

3人受訪時也談到選情，鄭文燦表示黃金週後繼續加足馬力，他說，新北桃竹互動密切，「會做事連線」將密集合體互相支援、拉抬聲勢，希望讓民眾看到3人執政的價值，呼籲支持者在最後關頭，用選票讓桃園在接下來的4年持續改變與進步，「我會讓這一票變得更有價值」，懇託選民一定要出來投票、票票入櫃。

蘇貞昌未提新北選情，頻讚「胖周瑜」的執政能力強大，他說，選對人、會做事，可以改變一座城市，鄭文燦的政績有目共睹，也很會向中央爭取資源，政通人和讓地方建設更趨完善，因此特別來桃園懇託市民頭家，讓桃園持續攀升、讓各界喝采。

林智堅謙虛說能與蘇、鄭2名前輩合稱「會做事連線」備感榮幸，桃園在鄭文燦市長帶領下從旅客來來去去的城市，變成一座成長、進步最快速的城市，市民的眼睛是雪亮的，相信鄭文燦會高票連任；林智堅也提到，新竹市和桃園相同，過去給人藍大於綠的印象，但只要肯努力、肯打拚一定會有改變，深信市民會在24日挺他，繼續完成幸福的工程。