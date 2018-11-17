weCARE大遊行催淚 氣爆毀容徐晏祥「高雄是我們的母親」

2018-11-17 19:11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕weCARE高雄大遊行今天傍晚抵達終點，上演一齣催淚戲，在高雄氣爆中毀容截肢的車行老闆徐晏祥，上台表示曾一度很想離開高雄，但媽媽跟他說「高雄是我們的母親」，後來他獲得很多社會的幫助，也感謝陳其邁在氣爆後，盡力幫助大家。

民進黨高雄市長候選人陳其邁今天參與weCARE高雄大遊行，徒步走完全程。他表示，會有這麼多市民站出來，就是要展現愛與和平的力量，拒絕抹黑、造假、霸凌，這是大家無分政治立場，一起挺高雄、支持台灣的民主。

由於市民踴躍參與，遊行隊伍一開始只能緩步推進，陳其邁與高雄市議員候選人殿後出發的鸚鵡大隊，晚了約40分鐘後才出發，此時隊伍最前端已走到愛河畔，綿延逾3公里。

沿途不斷有熱情民眾為陳其邁加油打氣，大家紛紛高喊「我愛高雄」、「we care高雄」。

抵達終點哈瑪星鐵道園區後，陳其邁陪同在高雄氣爆中毀容截肢的車行老闆徐晏祥上台。徐晏祥感性的說，他在氣爆中遭到66%的三度燒傷、也失去右腿，一度很想離開高雄，但是媽媽跟他說「高雄是我們的母親」；後來他獲得很多社會的幫助，希望自己還有能力回饋社會。

徐晏祥表示，這次選舉有很多激情的言論，連氣爆受害者的消防員余泰運也遭受攻擊，社會不該這樣。他感謝陳其邁在氣爆後盡力幫助大家，自己卻不宣揚，所以一定要站出來挺他，高雄需要這樣的人。

陳其邁則說，自己4歲來高雄，48年來都以作為高雄人為榮，高雄市的轉型，與徐晏祥一樣是勵志的故事，以前高雄地下佈滿石化管線、空氣汙染、自來水不能喝、愛河與前鎮河又髒又臭，大家共同努力讓高雄變好，這難道不是成功的典範？

陳其邁表示，高雄的美麗、年輕、健康，都是大家努力的結果，就是這群平凡、熱血、溫暖的高雄人，讓大家在乎彼此，這種高雄人「作伙」的感覺，就是他最喜歡高雄的地方，拜託大家一起守護高雄。