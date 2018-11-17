李進勇與青年座談 同步向唐鳳視訊請益

雲林縣長候選人李進勇透過視訊向政務委員唐鳳請益。（記者廖淑玲攝）

2018-11-17 19:43

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣長候選人李進勇今天（17日）在虎尾驛與青年進行一場「留住人才、深耕地方」的青年政策座談會，會中並透過視訊向政務委員唐鳳請益，要為年輕人打造更多機會，同時為虎尾驛巷弄長照站揭牌。

李進勇與唐鳳視訊會談，李進勇報告縣長4年任內政績，與未來願景，隨即與唐鳳展開視訊對話，與會青年對於唐鳳的觀念與建議，都說很有意思、受益良多，也希望政府能多給年輕人機會。

李進勇說，他的施政目標從愛雲林出發，打造雲林成為「老幼攏照顧、少年好頭路、教育有補助、弱勢咱保護」安居樂業的光榮雲林，並從政策面做到「家庭減負擔，少年安心拚」，其中讓雲林人最引以為傲的是「長青食堂及長照2.0」。

李進勇說，他的政見包括協助照護家中長者的健康，提供照護者的喘息空間，以及祖孫托育，提高公托（幼）比例等3大貼心政策及育兒減負擔計畫。

唐鳳也透過視訊說，政府全力支持青年投入公共事務，同時鼓勵雲林迴青，傳承在地產業，要賣的不僅是產品，輸出國際的是整體的營造創新，讓產業接軌國際資源永續發展，並鼓勵年輕人留在雲林共同打拚，堅持雲林前進的力量。

為照顧社區長輩，虎尾驛成立巷弄長照站，今天由李進勇揭牌，他感謝站長吳麗春為長輩設計貼心共餐環境，還帶著長輩學習DIY手工藝創作，參加人數從原本個位數增加到20人，造福阿公阿嬤。

  • 雲林縣長候選人李進勇在虎尾驛與青年進行青年政策座談會。（記者廖淑玲攝）

    雲林縣長候選人李進勇在虎尾驛與青年進行青年政策座談會。（記者廖淑玲攝）

  • 雲林縣長候選人李進勇偕同雲林縣府文化處長林孟儀等人為虎尾驛巷弄長照站揭牌。（記者廖淑玲攝）

    雲林縣長候選人李進勇偕同雲林縣府文化處長林孟儀等人為虎尾驛巷弄長照站揭牌。（記者廖淑玲攝）