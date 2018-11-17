李進勇與青年座談 同步向唐鳳視訊請益

雲林縣長候選人李進勇透過視訊向政務委員唐鳳請益。（記者廖淑玲攝）

2018-11-17 19:43

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣長候選人李進勇今天（17日）在虎尾驛與青年進行一場「留住人才、深耕地方」的青年政策座談會，會中並透過視訊向政務委員唐鳳請益，要為年輕人打造更多機會，同時為虎尾驛巷弄長照站揭牌。

李進勇與唐鳳視訊會談，李進勇報告縣長4年任內政績，與未來願景，隨即與唐鳳展開視訊對話，與會青年對於唐鳳的觀念與建議，都說很有意思、受益良多，也希望政府能多給年輕人機會。

李進勇說，他的施政目標從愛雲林出發，打造雲林成為「老幼攏照顧、少年好頭路、教育有補助、弱勢咱保護」安居樂業的光榮雲林，並從政策面做到「家庭減負擔，少年安心拚」，其中讓雲林人最引以為傲的是「長青食堂及長照2.0」。

李進勇說，他的政見包括協助照護家中長者的健康，提供照護者的喘息空間，以及祖孫托育，提高公托（幼）比例等3大貼心政策及育兒減負擔計畫。

唐鳳也透過視訊說，政府全力支持青年投入公共事務，同時鼓勵雲林迴青，傳承在地產業，要賣的不僅是產品，輸出國際的是整體的營造創新，讓產業接軌國際資源永續發展，並鼓勵年輕人留在雲林共同打拚，堅持雲林前進的力量。

為照顧社區長輩，虎尾驛成立巷弄長照站，今天由李進勇揭牌，他感謝站長吳麗春為長輩設計貼心共餐環境，還帶著長輩學習DIY手工藝創作，參加人數從原本個位數增加到20人，造福阿公阿嬤。