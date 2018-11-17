林佳龍黃昏市場拜票 「賣萌」宣傳托育一條龍

熱情的攤商，隨手拿販售的蒜苗贈送林佳龍，祝他「當選」。（記者張瑞楨攝）

2018-11-17 18:52

〔記者張瑞楨／台中報導〕民進黨台中市長候選人林佳龍，今天由同黨市議員候選人何敏誠、邱素貞、鄭功進等人陪同，於東區的新光黃昏市場掃街拜票，受到攤商與購物民眾的歡迎，許多攤商主動致贈象徵當選的吉祥物，林佳龍也順勢宣傳政績，告訴帶著稚子來購物的父母親「我推出的托育一條龍政策，要好好利用」，與兒童、年輕人合照時，也不忘「賣萌」裝可愛，期間，一位攤商攔路表達意見，希望林佳龍能重視傳統攤商，林佳龍也承諾，會重視傳統市場的未來。

林佳龍今天傍晚於市議員候選人陪同下，先於新光黃昏市場的辦公室，透過廣播向攤商民眾拜票，隨後，一行人進入市場拉票，走道為此更為擁擠，耗費1小時才走遍市場，輔選人員高喊「認真的市長，進步的台中」，許多熱情的攤商，隨手拿販售的包子、肉粽，或鳳梨、白蘿蔔、青蒜苗致贈林佳龍。

更有購物民眾搶著要合照或簽名，場面相當熱烈，林佳龍與幼童、年輕人合影時，也跟著比出2號手勢「賣萌」，充滿歡欣的氣氛，一位賣飲料的攤商，見林佳龍滿頭大汗、聲音沙啞，拿起販售的柳丁汁，要林佳龍先喝一瓶解渴，林佳龍也大方一飲而盡。

拜票行程中，一位婦人攔路，向林佳龍反映，傳統市場的人潮愈來愈少，尤其是星期六日，人潮比往年明顯減少，希望林佳龍能重視，協助挽救傳統市場，林佳龍也大方承諾，會重視此問題，另外，林佳龍也趁機宣揚政策，遇到帶稚齡子女的父母，都會詢問是否知道托育一條龍政策，希望父母能多加利用。

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