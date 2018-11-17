「25歲未婚、政府配婚」 縣長候選人超狂政見驚呆網友

無黨籍嘉義縣長候選人林國龍。（資料照）

2018-11-17 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕25歲還未婚的單身人士有福了？隨著選戰進入倒數，民眾也開始檢視各縣市候選人的政見，有網友在網路分享嘉義縣長無黨籍候選人林國龍的政見，其中一項「25歲未婚，由政府配婚」的政見，讓他忍不住驚呼「這政見真是不得了！！」。

「一看這政見真是不得了！」一名嘉義網友在PTT貼出一份選舉公報表示，無黨籍嘉義縣長候選人林國龍提出9項政見，包含「反對同性戀結婚」、「四萬元起薪住者有其屋」、「老人全國照顧」、「看病、生產免費」、「縣長選完，選總統」、「25歲未婚，由政府婚配」等等。

其中「25歲未婚，由政府配婚」這項政見讓原PO眼睛一亮，笑稱「強烈推薦這位候選人應該跟韓導合作，一起蓋摩天輪造福未婚青年啊！」、「啊對了，不知道政府配婚有沒有七天鑑賞期？」

文章一出引起網友熱議，不少人傻眼表示「這政見也太噁心了」、「魔法師要滅絕了嗎」、「甘無摳零？」、「這共產黨政府了吧 都給政府決定就好了」、「配一個嘔嘔嘔的，我寧願單身一輩子」，但也有網友表示，「不錯，想選」、「X！出來選總統辣！」

這屆嘉義縣長選舉共有4位候選人，包括民進黨翁章梁、國民黨吳育仁、無黨籍吳芳銘、以及林國龍，但林國龍缺席14日的首場電視公辦政見發表會。