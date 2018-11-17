得標後遭傅崐萁變更惡搞？ 受害企業錄影道辛酸

2018-11-17 19:02

〔記者王錦義／花蓮報導〕前花蓮縣長傅崐萁遭爆賤賣東洋廣場土地，並在決標後增加新條件疑似刁難得標者導致廢標，再另轉售給河南台商。花蓮縣長候選人劉曉玫今天舉行記者會，業者李謀定錄影道出當年被解約的無奈與心酸，強調過程都合法標得，卻得不到縣府支持，他說，「我們投資下去可能會泡湯……那就乾脆離開。」

國民黨花蓮縣黨部發新聞稿指出，東洋廣場土地標售案已向律師求證，並無任何不法，均有卷證資料可憑。從理想大地案到東洋廣場標售案，檢調司法、代理縣府都以違反常理的大動作，將偵辦過的舊案「冷飯熱炒」引起爭議，讓民眾摸不著頭緒，民進黨陣營再跟著議題窮追猛打；呼籲檢調單位與代理縣長，應遵守行政中立的原則，切莫為了選舉「配合演出」，而傷害司法威信與行政機關應保持公正的體制。

劉曉玫記者會播放當時新竹得標者合夥人李謀定的訪談影片，李謀定一再強調，他們依照投標須知依法競標、得標，也依約履行繳款，但「不知道（發生）什麼事情，花蓮縣政府就發公文說要跟我們解約！」李謀定說，如果一個投資案沒有獲得縣政府支持、協助，後續建設會遭遇很大的障礙、時間會拖很久，因此他們收到縣府廢標公文，只能同意解約，把款項全數拿回來，「最後整個撤出花蓮。」

劉曉玫也出示縣府逼當時得標者楊玉全和李謀定的公文指出，業者一切依法，卻被傅崐萁簡單用一紙公文「沒有理由」的逼退，讓楊玉全最終選擇轉進台東投資。而楊玉全擔任臺灣省不動產開發商業同業公會聯合會理事長，是業界的全國性指標人物，得標後還可以任意變更內容的，此案導致全國業者聞風喪膽。

「如果你有能力在花蓮做這麼大的投資，看到這種例子，你還敢把身家押在這座城市上嗎？這樣誰願意來花蓮投資？花蓮的未來要怎麼發展？」，劉曉玫說，101年12月在得標業者付錢後，傅崐萁突然召開臨時主管會議，新增開發條件包括需以商業區容積率最高上限380％開發、一年內需開工、容積移轉需一次規劃設計、不得分期分區等，如拒絕就終止契約。

劉曉玫痛批荒謬說，就連傅崐萁的住家「九五至尊」，在吉安一片農業區上的建地都能蓋到9樓半，市中心精華區的商業地，竟然以5樓來估價，「這不是賤賣，什麼才是賤賣？」東洋廣場的土地是所有花蓮人的回憶，過去幾任前縣長想賣、想開發，卻捨不得，唯獨傅崐萁不僅強行賣出，還無所不用其極壓低土地價格賤賣。

「這樣的縣長，你說他愛花蓮嗎？坑殺股民，是他的歷史！坑殺全花蓮縣民，是我們的悲哀！」劉曉玫說，賤賣東洋廣場，只是傅崐萁9年下來違法亂紀的冰山一角，現在他想要交棒給徐榛蔚，「我們所有鄉親，能夠相信她嗎？會安心嗎？」若她當選縣長，會革除前縣府種種積弊與潛規則，給企業穩定便利的經商環境，避免類似情況再度發生、嚇跑企業。

位於花蓮市中心、號稱「花蓮最貴縣有土地」的東洋廣場約2000多坪，在前縣長傅崐萁任內標售，原本是新竹建商標得，但卻被縣府事後變更條件導致廢標，由原本沒標到、綽號「河南王」的台商王任生旗下企業標得，代理縣長蔡碧仲公布當初土地估價及標售紀錄，發現當時縣府以舊的「五樓透天厝」估價，沒納入可容積移轉、獎勵容積停車等因素，未能如實算出潛藏利益，導致土地估價低於市價。

根據縣府調查指出，東洋廣場該筆土地2011年由花蓮的估價師事務所估價時，每坪約70萬元；到2013年估價時，雖然縣府已訂出新的「花蓮縣都市計畫容積移轉審查許可要點」，但縣府還是以「5樓透天厝」估價，沒有納入新的容積移轉變更因素，導致估出來只剩每坪44萬元，嚴重低於市價。