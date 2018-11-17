傳蔡璧如見洪耀福 姚文智：選民看清楚誰在操作藍綠

民進黨台北市長候選人姚文智（左）替黨籍市議員張茂楠站台。（記者蔡亞樺攝）

2018-11-17 18:25

〔記者蔡亞樺／台北報導〕近日傳出，柯市府顧問蔡壁如面會民進黨秘書長洪耀福找談合作，被解讀是「棄姚保柯」。對此，民進黨台北市長候選人姚文智今日下午受訪時說，他不了解，這樣傳聞背後看來有人在做政治操作。姚還酸說，「有人說他超越藍綠，正是他又藍又綠、迂迴藍綠，在操作藍綠」，他呼籲選民看清楚，顯然暗諷台北市長柯文哲。

姚文智說，據他知道，蔡璧如跟洪耀福互相應該不太認識，有這樣的傳聞背後是有在做政治操作，如果是柯市長講出來的話就是他在操作。

話鋒一轉，姚文智酸起柯表示，有的人嘴巴講別人撒幣，其實正是自己在撒幣，有人說他超越藍綠，正是他又藍又綠、迂迴藍綠，在操作藍綠，他希望選民要看清楚。

姚文智強調，他所提出政策都是有憑有據，包括「柯市長的財務請你講清楚，已經問了7、8天」，拜託大家（指媒體）問柯，或請柯媽幫忙回答。

媒體追問此傳言一出棄保傳言再起，是否有政治操作的痕跡？姚文智說，他沒辦法去猜測，強調整個選舉應回到公共政策，指控任何事情都要拿出證據，並提到他指控柯2014年政治獻金帳戶關帳又收錢，柯都不回答，每天猜來猜去、捕風捉影，這才都是政治操作，沒有必要。