吳敦義暗罵陳菊肥滋滋大母豬 綠營、基進黨要求道歉

2018-11-17 18:11

〔記者陳文嬋／高雄報導〕針對國民黨主席吳敦義今南下高雄輔選，口出惡言暗罵總統府秘書長陳菊「肥滋滋的大母豬」，引起綠營、基進黨不滿，要求吳敦義道歉，反批吳是對不起高雄人的前高雄市長，應該感謝陳菊讓高雄脫胎換骨。

民進黨鳳山區議員陳慧文表示，吳敦義身為國民黨主席，用如此尖酸刻薄對陳菊人身攻擊、輕蔑與侮辱，完全曝露他充滿仇視與負面扭曲的人格、沙文主義的負面性格，一個不懂得尊重人的黨主席，人民如何依賴這個黨能帶來正面能量與願景。

陳慧文更酸吳敦義「還好意思說!」，指他擔任高雄市長十年，造成高市建設完全停滯，高雄最重要關鍵的十年在吳敦義手上毫無建樹，他是因為毫無作為而下台的，是對不起高雄人的前高雄市長。

陳慧文指出，要不是民進黨謝長廷、陳其邁、陳菊等人，大力建設高雄急起直追，才讓高雄脫胎換骨，吳敦義應該要感謝陳菊，還用輕蔑的人身攻擊，讓人看到一個國民黨領導人吳敦義的真正心態和嘴臉，一個不懂得尊重人的領導人，也不會尊重人民，更不會尊重高雄人。

基進黨議員候選人李雨蓁表示，吳敦義說出這種污名化的字眼，露出國民黨一貫歧視女性的馬腳，用語言暴力傷害民主選舉及言論自由，真正霸凌他人的沙「豬」，此舉更能看出吳敦義只能以恥笑及攻擊他人身形，作為政治攻防的無能，像這樣的無能沙豬，怎麼還有資格作為政治人物呢？吳敦義應立刻道歉！