不給摸頭了...韓國瑜鳳山造勢晚會取消中走道進場

2018-11-17 18:44

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市市長候選人韓國瑜今天於鳳山市議會旁舉辦造勢晚會，現場主持人在稍早宣稱活動還沒開始，就已經破7萬名民眾，聲勢十分浩大。而過去韓國瑜陣營在「三山造勢」活動上都會從中走道大進場，讓支持者可以和韓國瑜握手或摸摸他的招牌「禿頭」，但今天韓國瑜的團隊表示，考慮到安全問題，無奈取消中走道大進場的環節。

綜合媒體報導，韓國瑜在今晚於鳳山市議會旁舉辦的造勢活動，從中午開始就有許多支持者陸續入場，攤商也看準「韓流」威力所帶來的人潮，也趕緊進場卡位搶商機。

過去韓國瑜在造勢活動都會從中央走到進場，讓支持者夾道歡迎，韓也會與支持民眾握手，甚至還有支持者認為摸一下韓國瑜的禿頭會帶來好運，韓也會十分配合的讓支持群眾摸摸頭。但是日前韓國瑜「三山造勢」的「岡山大會戰」，韓的團隊以及警方接獲有支持者太熱情做出想要抓韓國瑜頭髮的不理性行為，因此當天相關人員護衛韓國瑜進場時，一度與群眾發生推擠。

對此，韓國瑜陣營表示，今晚的造勢晚會無奈取消掉中走道進場環節，韓國瑜及邀請來的嘉賓都會從舞台後台進場。韓的團隊強調這個決定實在不得已，韓國瑜過去在進場時，因為支持者應援太過熱情，隨扈為了保護韓，常常被用得身上大小傷，還會有民眾被擠到跌倒，因此為了顧慮到民眾、候選人還有隨扈人員的人身安全。今天的活動以及選前之夜，都不會再有中走道進場。