超級星期六 總統蔡英文一週二度雲林輔選開心入鏡

總統蔡英文和民眾親切寒暄，受到熱情歡迎。（記者廖淑玲攝）

2018-11-17 18:06

〔記者廖淑玲／雲林報導〕今天超級星期六，總統蔡英文一週2度雲林輔選，下午抵達雲林綠色隧道驛站，讚許雲林縣長候選人李進勇行銷在地農產的行動力，並以「雲林很好玩」力邀大家常到雲林來。

年底大選進入最後一週，今天星期六總統蔡英文下鄉訪視，今天下午來到雲林縣，由李進勇、古坑鄉長候選人黃意玲、虎尾鎮長候選人林新丁等人陪同視察剛開幕的古坑綠色隧道「綠隧驛站」及周邊設施建置與規劃。

蔡英文和李進勇推銷古坑柳丁及雲林農特產品，還和民眾親切寒暄，受到熱情歡迎，愛貓狗的蔡英文看到民眾帶著寵物，還和小狗玩了好一會兒，民眾爭相握手、合影，讓她心情大好開心入鏡。

蔡英文肯定雲林縣政府有創意，以「專用驛站」從事行銷地方農產、文創商品，表示肯定並嘉許，期待這個人潮洶湧的觀光景點，不僅提供雲林農特產品展示的舞台，尤其看到來自各地的遊客，推崇李進勇、黃意玲等人認真執政，開創通路。

蔡英文說，她常常路過綠色隧道，本來以為是傳統農產品銷售中心，沒想到李進勇能將農業與科技結合發展出全新展售模式，讓人驚豔，相信繼續由李進勇帶領，雲林農產能賣到全世界，成為地方創生新動能。

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