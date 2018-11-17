侯友宜家族新莊土地不能都更？ 段宜康：騙肖啦！

2018-11-17 18:13

〔記者何玉華／新北報導〕段宜康昨天（16日）晚間臉書首次直播，焦點仍鎖定在國民黨新北市長候選人侯友宜身上，公布侯友宜家族買新莊土地，總計花了超過3000萬元，諷刺地說，侯友宜為了一塊不能都更的土地，花3000萬幫鄰居解決問題「騙肖啦！」侯友宜競選總部發言人賴冠群回應，對手與其花時間研究如何都市更新，不如請蘇貞昌多花時間說明為什麼私了兩筆竊案。

段宜康指出，新莊復興段253地號的價格，又昱公司2016年1月買了24.9坪，每坪單價62萬5983元，總價1559萬元。又昱公司2017年1月再買12.45坪，每坪單價62萬6076元，總價779萬5210元；合計2338萬5210元。若加上實價登錄實施前，侯太太在2011年買的12.45坪，總價超過3000萬元！

侯友宜競選辦公室今天（17日）下午召開記者會，總執行副總幹事謝政達表示，侯友宜新莊的土地不可能都更；段宜康在臉書上諷刺地說，為了一塊不能都更的50坪「裏地」，侯友宜花3000萬幫隣居解決問題？「騙肖啦！」，「都市危險及老舊建築物加速重建條例」條件比都更還要優厚，而且臨6米巷道就可申請拆除重建了，駁斥總部「不能都更」的說法。

侯競總反譏：請多花時間說明竊案始末

賴冠群表示，購賣253號土地就只是為了要解決繼承而來的地上物占用問題，並且守護祖產。蘇貞昌與段宜康與其花這麼多時間研究如何都市更新，不如多花時間仔細向外界說明過去發生的兩起失竊案始末。