議員候選人主張迴龍劃入新北 市府：可討論

2018-11-17 19:08

［記者謝武雄／桃園報導］距離投票日不到一週，龜山區市議員候選人牛煦庭拋出將龜山迴龍、龍華2里劃到新北市的議題，並以公投方式解決，引發地方討論，地方人士則批評這是「敗家子」行為；對此，民政局長湯蕙禎表示，目前區域計畫法已經送入立法院，待通過後的確可以透過地方公投方式決定是否劃出。

湯蕙禎說，迴龍地區民眾希望劃出，但也有地區民眾希望劃入，例如，鶯歌靠近桃園鶯桃路一帶民眾，生活圈靠近桃園，當地人也有劃入的聲音，未來，會待區域計畫法出爐後，地方人士提案後，透過地方公投方是決定去留。

牛煦庭說，迴龍地區地處龜山、樹林、新莊交界，雖位在同一生活圈，卻因行政區劃的界限，導致公車路線、捷運新蘆線南延、塔寮坑溪整治、污水下水道接管都因為事權不統一而毫無進度，由於新北市對於都更配套、溝通皆較桃園完善，當地民眾都希望劃入新北為老社區發展的新出路。

牛煦庭說，當選後會成立專案辦公室，並結合新北樹林、新莊議員，定期召開「北桃邊境治理會議」，於2019年底前召開十場社區說明會，廣泛收集基層意見，2020年底前在市議會提案發動「諮詢性公投」，以「社區自決」的模式，讓迴龍地區直接的民意，成為行政區重劃的重要參考。

不願具名的地方人士表示，牛煦庭還沒有選上市議員就開始割地，簡直是敗家子的行為，事實上，每個縣市交界都有類似問題，不能動不動就割地，應該要找出問題原因，解決問題。