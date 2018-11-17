涂醒哲打造健康嘉市！第2座運動中心獲小英支持

蔡英文總統今視察嘉義市國民運動中心，允諾支持嘉市長涂醒哲向行政院爭取第二座國民運動中心。（記者王善嬿攝）

2018-11-17 17:43

〔記者王善嬿／嘉市報導〕選前黃金週，民進黨主席、蔡英文總統第5度到嘉義市，為競選連任的民進黨市長涂醒哲衝高人氣，蔡英文視察嘉義市國民運動中心時，涂醒哲趁機向蔡總統請求「我們想要第二座（國民運動中心）」，蔡英文表示，總統有聽到，但決定權在行政院長（賴清德），遇到賴會記得跟他說「我支持」。

蔡英文今天下午先到溫陵媽廟參拜，所到之處受民眾高呼「總統好」歡迎。朝天宮溫陵媽廟董事長張英奇表示，蔡英文總統是台灣人，為了人民安居樂業，所以來參拜媽祖，祈求國泰民安，這是顧台灣啦，而嘉義市區在「823水災」沒淹水，是市長涂醒哲把環保（雨水下水道清理）做得很好，大家要給他鼓勵。

蔡英文致詞先呼籲鄉親一定要出來投票，她力薦涂醒哲，雖然人家說涂市長比較不會說話，但是會不會講話不是最重要的，會做事才最重要，現在很多消息都是假的，有的看起來形勢很好、那也是營造出來的，要選會做事、會顧地方的人，而非說得多、做得少的人，她讚涂醒哲「鍥而不捨」，二、三次到台北市討經費，非要討到為止。

涂醒哲表示，女總統來溫陵媽廟參拜媽祖、象徵庇佑嘉義，格外有意義，因為蔡總統全力支持嘉義各項建設，3年多來，中央至少投入了3、400億的經費補助嘉市，感謝總統。

蔡英文隨後視察國民運動中心體適能中心、游泳池的設施，她表示，整個雲嘉南地區有一個品質很好、文化程度和公民素質也很好的嘉義市，還有涂市長在照顧人民的健康，讓所有年齡層民眾都有運動的機會，她也期待嘉市良好的施政能夠繼續延續。