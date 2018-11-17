遭柯P批大撒幣 丁守中回嗆：柯文哲是大傻瓜

2018-11-17 17:05

〔記者簡惠茹／台北報導〕台北市長柯文哲今天批評，丁守中、姚文智就是代表選舉砸錢、政治撒幣的舊政治。對此，國民黨台北市長候選人丁守中回擊說，什麼大撒幣？柯文哲是大傻瓜。

柯文哲上午到萬華區雙和市場掃街時，對於民進黨台北市長候選人姚文智說，當選後將加碼台北市敬老金到2000元，他批評，丁守中、姚文智就是代表選舉砸錢、政治撒幣的舊政治。

丁守中下午到士林官邸露天音樂台參加丁守中士林區後援會舉辦的「童心夜未眠，頑皮孫悟空」活動，會前受訪時說，丁守中是台大教授，有政治學專業，柯文哲才是一個空心大老官，從頭就是騙，就是騙，騙來騙去。

丁守中說，什麼大撒幣，柯文哲是大傻瓜，什麼事都不做，從柯文哲每年的總預算來看，過去3年，柯文哲比郝龍斌當台北市長時，每年多22億元，柯文哲做了什麼事情？什麼都沒做，柯文哲說還債，還債只是假象，因為郝龍斌任內提高房屋稅和地價稅，每年增加129億元，4年提高516億，柯文哲做了什麼？郝龍斌市長任內開通了57公里的捷運通車，柯文哲做了什麼？

丁守中指出，台北市低薪窮忙，新北市過去3年增加家戶平均所得增加10萬元，台北市民收入卻倒退6％，新北市每年2000億元城市營業總額在成長，台北市每年以3040億元在衰退，柯文哲做了什麼事情？