選前超級星期六 林智堅「小智6號樂園」熱鬧登場

力拚連任的新竹市長林智堅今天舉辦「小智6號樂園」大型親子歡樂會，吸引眾多親子檔前往遊行、看表演、逛市集。（記者王駿杰攝）

2018-11-17 16:33

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市長選戰白熱化，力拚連任的新竹市長林智堅今天下午舉辦「小智6號樂園」大型親子歡樂會，吸引眾多親子檔前往遊行、看表演、逛市集，民眾人手一個橘子寫上對林智堅的勝選祝福，也寫下了對這座城市的願景，林智堅現場更發放666張限量簽名海報，民眾熱情感動天，原本陰雨綿綿的天空，瞬間撥雲見日。

「小智6號樂園」匯集FOCA福爾摩沙馬戲團、好玩的劇團、挺明日新竹市集等系列精彩表演，成功緊抓大小朋友的視線，林智堅也帶領幸福特攻隊多位議員候選人和民眾互動、拍照，展現極高親和力。

林智堅指出，他收到許多「橘子支持」，有天他馬不停蹄趕場拜票，突然有位媽媽抱著小孩，遞上一封手作信，內容寫道 ：「我是一個單獨撫養2個小孩的媽媽，但我一直不感到孤單，因為我住新竹，我住在幸福城市，我們的市長是林智堅。」感人內容讓他眼淚差點掉下來，這些橘子與傳遞了希望和力量，是選舉中最重要的「正能量」。

「只有政見和行動，才會讓改變實現」林智堅說，投票日將近，有心人士不斷散播抹黑文宣，他身為新世代政治工作者，必須把抹黑、造謠、謾罵的選舉文化蛻變為陽光、正面、快樂、且是親子能參與的活動，他堅持只有拿出政見，才是與選民對話的好方式。