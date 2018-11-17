李明哲遭無預警移監 國際人權組織關切

2018-11-17 16:13

〔記者彭琬馨／台北報導〕創立於1922年、總部位在巴黎的國際人權聯盟FIDH （International Federation for Human Rights） ，15日再度針對李明哲案發出緊急救援。FIDH在新聞稿中表示，中國官方無理由否決李明哲妻子李凈瑜11月初提出的探監申請，甚至無預警的對李明哲移監，期間過程也未向家屬清楚說明。FIDH強烈譴責中國對李明哲合法、和平推動人權活動的懲罰性拘禁，並要求中國官方應盡快對外說明李明哲目前身在何方、立即無條件釋放李明哲。

FIDH去年4月便曾針對李明哲案發出緊急救援，FIDH在緊急救援中詳述，中國官方在11月9日拒絕李凈瑜的探監申請；台灣陸委會在10月19日時，接獲可靠消息來源表示，李明哲已經從湖南省赤山監獄移往河北燕城監獄，10月31日時，陸委會又再度獲報，李明哲已被移回赤山監獄，但李明哲家屬或台灣官方都未接獲中國官方的正式通知，中國政府也沒有提供任何移監理由。

FIDH說，依據中國監獄的規定，受刑人可以透過被許可的號碼與家屬聯絡，但李明哲家屬至今從未接獲任何來自李明哲的電話聯繫。

FIDH嚴厲譴責中國對李明哲的無故拘禁，同時對李明哲有高血壓的身體狀況感到憂慮。FIDH敦促中國政府應盡速揭示李明哲目前所在位置，同時立即無條件釋放李明哲，以確保他的身體與心理狀況。