weCARE大氣球遊行6萬人響應 陳其邁籲站出來反抹黑

weCARE大氣球遊行登場今天下午登場。（記者葛祐豪攝）

2018-11-17 15:30

〔記者葛祐豪、黃旭磊／高雄報導〕標榜我愛高雄、拒絕污衊高雄的「weCARE大氣球遊行」，今天下午2點從高雄市文化中心集結出發，主辦單位粗估至少有6萬人站出來響應，民進黨高雄市長候選人陳其邁、行政院秘書長陳菊也現身最後一列的政黨大隊，要用正向的力量守護高雄，陳其邁表示將走完全程。

由臉書串聯發起的「we CARE大氣球遊行」，今天下午2點從高雄市文化中心集結，一路沿五福路，遊行至鐵道文化園區，遊行以「拒絕醜化、力抗霸凌、反對介入、停止仇恨、守護高雄」作為主要訴求，沿途民眾不斷高喊「we CARE高雄、我愛高雄。」

這場歡樂的嘉年華，由小飛象、大鯨魚、四頭龍、鸚鵡、超人雞、千里眼、順風耳等各式大氣球帶領隊伍前進，還有九天民俗技藝團、創舞極致肚皮舞團、宋江陣、燕巢冠美跳鼓陣、高雄市民管樂團等團體表演，紙風車劇團則擔綱遊行終點的表演節目。

陳其邁說，現場真的是人山人海，這是高雄人站出來守護民主的表現，這段時間受到很多抹黑，其實高雄這幾年來越來越漂亮，大家都以高雄人為榮。

陳其邁強調，在高雄，市民享受好山好水，是一個溫暖的城市，「有人在比喻這場選舉，是北風跟太陽的故事」，雖然韓流夜襲刺入每個溫暖人的心，但我相信高雄是一個溫暖的城市，他會展現愛與和平力量，呼籲大家拒絕抹黑造假網路霸凌，讓高雄能夠更多元包容、更平安順利。

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