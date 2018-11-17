黃文玲質疑台灣農村文學館地點、開幕時間 溪州鄉長反擊

2018-11-17 15:44

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣府利用溪州公園的閒置空間，未來3年將以2500萬打造「台灣農村文學館」，昨天總統蔡英文特別到現場主持「台灣農村文學館」願景啟動儀式。

中部多位文學家均與會，文化局也邀請國民黨縣長候選人王惠美出席（競選部幹部黃君韜出席），但無黨籍縣長候選人黃文玲未獲邀請，昨天被擋在門外，今天她再到現場開記者會，她說，她以為「台灣農村文學館」都已經弄好了，才會請總統來，沒想到今天到現場只看到一張「願景」大帆布。

她強調，她並不反對設立「台灣農村文學館」，但她看縣府發的新聞稿，裡面的文學家都已「作古」，只有健在的吳晟老師出席，大家都知道吳晟是總統府資政，她的女兒就是北農總經理吳音寧，吳晟是蔡英文的最愛，「台灣農村文學館」才設在溪州，為什麼不設在二林？還特別選在選舉前做開幕，這是假「開幕」之名，行騙票之實。

彰化縣文化局表示，濁水溪孕育彰化平原，這裡有許許多多的文人，作品跟農業和土地相結合，文學家賴和、陳虛谷、楊守愚、洪醒夫、吳晟、林雙不、宋澤萊等都為農民而寫，積累豐厚的台灣農村文學。

設於「溪州公園」，可以讓公園更有文化內涵，將來這裡會有動態的文化表演和靜態的展覽，讓文學更生活化，也讓學子更了解「農村文學意涵」，文化局特別選擇閒置空間，活化再利用，絕未「因人設事」。

溪州鄉長黃盛祿說，一個單純的「文化建設」把吳晟、吳音寧牽扯進來，是何居心？黃文玲自己也承認「不反對設農村文化館」，而是反對設在「溪州」，這就非常奇怪了，閒置空間再利用，增加溪州公園的內涵，腹地面積達200公頃，公園與文化、農村的意涵相結合，可以增加觀光人口，硬要「無限上綱」把吳晟、吳音寧牽扯進來，是否有「政治的圖謀」。

黃盛祿表示，黃文玲的媽媽陳照娥就是溪州人，一個單純的公共政策為什麼要牽扯地域、人物和藍綠呢？黃盛祿希望，黃文玲冷靜想想，溪州公園是不是最好的位置，不用花大錢再蓋硬體，只要充實內涵，就能教育下一代。

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