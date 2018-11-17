林錦坤、陳歐珀齊轟照大字報念 林姿妙總部稱僅看小抄

2018-11-17 16:10

［記者林敬倫／宜蘭報導］民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀及無黨籍宜蘭縣長候選人林錦坤，今在宜蘭運動公園傳統政見發表會，齊轟未出席的國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙，在電視政見會時拿大字報照稿念，陳歐珀說，建議林姿妙應該做更多準備；林錦坤痛批林姿妙肚子沒料，連簡單的論述都不會。林姿妙競選總部回應，林姿妙只是看小抄，這每個政治人物都會，不需擴大解讀。

林姿妙昨出席電視政見發表會，這是宜蘭縣長選舉，5名候選人首度同台，不過，今天在宜蘭市的傳統政見發表會，林姿妙按照陣營原先的規劃，並未出席，再度淪為其他候選人的箭靶。

陳歐珀指出，林姿妙平常說話就支支吾吾，語意不清，電視政見會有大字報可以照稿念，講得比較平順，但他還是建議，既然是自己的政見，應該仍需要好好準備。

陳歐珀說，候選人準備的資料很多，怕說上台一下子忘記，看一眼是無妨，也能讓鄉親父老清楚地知道政見，但聽到很多鄉親說，如果政見發表完全照稿念，但到國外與行政院演講是不是也都要照著念？這樣不太好。

林錦坤更拿出電視政見會拍的畫面，表示林姿妙讀的稿子字都很大，而且一直照著念，他直轟林姿妙肚子沒料，別人提問都不敢正面回答，準備都是死的資料，臨場反應不夠，完全沒有論述，要當縣長腦筋應該要清楚，不能連簡單的論述都不會，這樣很不尊重人。

林姿妙競選總部發言人黃琤婷說，每個政治人物用小抄都是很正常事情，包含了台北的柯市長，還有蔡英文總統也都有看小抄習慣，蔡總統還有專業提字機，所以這是很小的事情，不需擴大解讀它。

  • 幕僚在電視政見會前，幫林姿妙（右）準備大字報。（資料照，記者林敬倫攝）

    幕僚在電視政見會前，幫林姿妙（右）準備大字報。（資料照，記者林敬倫攝）

  • 民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀與無黨籍宜蘭縣長候選人林錦坤齊轟林姿妙，電視政見會只會照稿念。（林錦坤提供）

    民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀與無黨籍宜蘭縣長候選人林錦坤齊轟林姿妙，電視政見會只會照稿念。（林錦坤提供）