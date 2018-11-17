林錦坤、陳歐珀齊轟照大字報念 林姿妙總部稱僅看小抄

2018-11-17 16:10

［記者林敬倫／宜蘭報導］民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀及無黨籍宜蘭縣長候選人林錦坤，今在宜蘭運動公園傳統政見發表會，齊轟未出席的國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙，在電視政見會時拿大字報照稿念，陳歐珀說，建議林姿妙應該做更多準備；林錦坤痛批林姿妙肚子沒料，連簡單的論述都不會。林姿妙競選總部回應，林姿妙只是看小抄，這每個政治人物都會，不需擴大解讀。

林姿妙昨出席電視政見發表會，這是宜蘭縣長選舉，5名候選人首度同台，不過，今天在宜蘭市的傳統政見發表會，林姿妙按照陣營原先的規劃，並未出席，再度淪為其他候選人的箭靶。

陳歐珀指出，林姿妙平常說話就支支吾吾，語意不清，電視政見會有大字報可以照稿念，講得比較平順，但他還是建議，既然是自己的政見，應該仍需要好好準備。

陳歐珀說，候選人準備的資料很多，怕說上台一下子忘記，看一眼是無妨，也能讓鄉親父老清楚地知道政見，但聽到很多鄉親說，如果政見發表完全照稿念，但到國外與行政院演講是不是也都要照著念？這樣不太好。

林錦坤更拿出電視政見會拍的畫面，表示林姿妙讀的稿子字都很大，而且一直照著念，他直轟林姿妙肚子沒料，別人提問都不敢正面回答，準備都是死的資料，臨場反應不夠，完全沒有論述，要當縣長腦筋應該要清楚，不能連簡單的論述都不會，這樣很不尊重人。

林姿妙競選總部發言人黃琤婷說，每個政治人物用小抄都是很正常事情，包含了台北的柯市長，還有蔡英文總統也都有看小抄習慣，蔡總統還有專業提字機，所以這是很小的事情，不需擴大解讀它。