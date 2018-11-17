選前黃金週末 藍綠南投百里侯之爭鎖定4大鄉鎮市催票

2018-11-17 14:13

〔記者佟振國／南投報導〕選前黃金週末，南投縣百里侯之爭，藍綠不約而同鎖定4大鄉鎮市全力催票，國民黨縣長候選人林明溱一早就到草屯鎮大觀市場拜票，不放過每一位碰到鄉親的手；民進黨縣長候選人洪國浩則是一整天都在埔里、仁愛車隊掃街，全力衝刺。

選戰倒數，今天是投票前最後1個週休假日，候選人莫不利用機會拜票造勢，藍、綠對決的南投縣長選舉，國民黨林明溱一早就由夫人陳麗珠陪同，並草與屯鎮長候選人簡景賢、議員候選人李洲忠、唐曉棻等人合體，深入對手洪國浩的草屯大本營，前往最熱鬧的大觀市場拜票。

林明溱對經過的每一家攤商及買菜的婆婆媽媽彎腰握手拜託，希望鄉親支持最「骨力」的縣長，繼續為南投打拚，而現場發送的精油、菜瓜布、口罩、面紙等文宣紀念小物也受民眾歡迎。

民進黨洪國浩今天則進行車隊掃街造勢，一早先從埔里出發，深入仁愛鄉原住民部落，沿路有鄉親比2號力挺，洪國浩下午再返回埔里鎮繼續車隊掃街，洪國浩也提出擔任水利會長時爭取經費修復能高大圳及122條水圳改善，讓埔里農業從921重創中恢復發展。

洪國浩也針對埔里提出增加農產附加價值與提升產品流通、杷城大排水岸環境營造、虎頭山及地理中心碑周邊景觀整建等多項政見，爭取鄉親支持。