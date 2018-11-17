團體戰！彰縣第一選區綠營「強制配票」 力拚6席全壘打

2018-11-17 13:49

〔記者湯世名／彰化報導〕決戰！彰化縣議員第一選區有多達22人登記，應選13席，堪稱超級戰區，民進黨縣黨部決定打「團體戰」，以綠營選民出生月份的方式來強制配票，期望讓提名的6名候選人「全壘打」，全部送進縣議會。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富指出，這次的強制配票方式，是綠營選民出生月份為1、2月者投給4號楊富鈞，3、4月份者投給7號劉玲惠，5、6月份者投給14號莊陞漢，7、8月份者投給15號林維浩，9、10月份者投給20號李成濟，11、12月份者投給21號葉孟家。

邱建富表示，之所以會採取強制配票，是因為上一次縣議員選舉時該選區民進黨總得票數，原本可以當選6席，但因為票數過於集中少數人身上，導致最後當選4席，其次，這次該選區有2名違紀參選，以及2名小綠，恐將瓜分民進黨選票，再者，歷屆選舉只要民進黨愈團結選票就愈多，因此這次打出「團體戰」，團體作戰來達到目標。

他說，這次6名縣議員候選人，也有部分的支持度相當高，若不採取強制配票，席次恐將減少，且在離投票日僅剩不到10天之際，為避免配票失靈，黨部也規定候選人不得自行喊出「告急」、「搶救」，因此他呼籲綠營支持者，若本身尚未有特定支持對象，即可依月份來投給該名候選人，讓選票達到最大效益。

儘管採取強制配票，第一選區6名候選人仍持續在街頭賣力拜票、催票，其中葉孟家在街頭懸掛著與前總統陳水扁的合照特別引人矚目，葉孟家還喊出「東京奧運、台灣正名」口號說，阿扁總統日前特地前來為他加油打氣，希望他能高票當選，大家一起為2020東奧正名以台灣名義參加奧運來努力。