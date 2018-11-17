團體戰！彰縣第一選區綠營「強制配票」 力拚6席全壘打

2018-11-17 13:49

〔記者湯世名／彰化報導〕決戰！彰化縣議員第一選區有多達22人登記，應選13席，堪稱超級戰區，民進黨縣黨部決定打「團體戰」，以綠營選民出生月份的方式來強制配票，期望讓提名的6名候選人「全壘打」，全部送進縣議會。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富指出，這次的強制配票方式，是綠營選民出生月份為1、2月者投給4號楊富鈞，3、4月份者投給7號劉玲惠，5、6月份者投給14號莊陞漢，7、8月份者投給15號林維浩，9、10月份者投給20號李成濟，11、12月份者投給21號葉孟家。

邱建富表示，之所以會採取強制配票，是因為上一次縣議員選舉時該選區民進黨總得票數，原本可以當選6席，但因為票數過於集中少數人身上，導致最後當選4席，其次，這次該選區有2名違紀參選，以及2名小綠，恐將瓜分民進黨選票，再者，歷屆選舉只要民進黨愈團結選票就愈多，因此這次打出「團體戰」，團體作戰來達到目標。

他說，這次6名縣議員候選人，也有部分的支持度相當高，若不採取強制配票，席次恐將減少，且在離投票日僅剩不到10天之際，為避免配票失靈，黨部也規定候選人不得自行喊出「告急」、「搶救」，因此他呼籲綠營支持者，若本身尚未有特定支持對象，即可依月份來投給該名候選人，讓選票達到最大效益。

儘管採取強制配票，第一選區6名候選人仍持續在街頭賣力拜票、催票，其中葉孟家在街頭懸掛著與前總統陳水扁的合照特別引人矚目，葉孟家還喊出「東京奧運、台灣正名」口號說，阿扁總統日前特地前來為他加油打氣，希望他能高票當選，大家一起為2020東奧正名以台灣名義參加奧運來努力。

  • 彰化縣議員第1選區民進黨部打「團體戰」，期讓提名的6名候選人「全壘打」送進縣議會。（記者湯世名攝）

    彰化縣議員第1選區民進黨部打「團體戰」，期讓提名的6名候選人「全壘打」送進縣議會。（記者湯世名攝）

  • 民進黨彰化縣第一選區縣議員候選人葉孟家在街頭懸掛與前總統陳水扁的合照，喊出「東京奧運、台灣正名」，引人矚目。（記者湯世名攝）

    民進黨彰化縣第一選區縣議員候選人葉孟家在街頭懸掛與前總統陳水扁的合照，喊出「東京奧運、台灣正名」，引人矚目。（記者湯世名攝）