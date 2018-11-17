AIT主席示警外在勢力影響輿論風向 陳其邁：中國介入非常明顯

2018-11-17 13:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕AIT美國在台協會主席莫健日前接受媒體專訪，針對台灣大選，曾警告外在勢力試圖改變輿論風向的內容，相關訪談傳出遭某電視台刻意下架？民進黨高雄市長候選人陳其邁今表示，下架傳聞應由電視台說明，但他認為中國介入台灣選舉其來有自，從過去幾次經驗來看是非常明顯，美國當然會關心假新聞傷害台灣民主。

陳其邁指出，中國介入台灣選舉其來有自，不管支持特定政黨或候選人，從過去幾次選舉經驗，是非常明顯的事實，他希望是市民朋友能更理解、這些假新聞造成台灣民主的傷害，也相信高雄市民會一起守護高雄的一切。

AIT主席莫健本月5日來台接受某電視台專訪，談及對台灣選舉遭「外在勢力改變輿論風向、散播不實資訊」影響的擔憂，新聞卻僅播出一次即下架，有週刊根據內部員工透露，指稱收到主管指示下架新聞？

根據壹週刊報導，該電視台曾因播放1、2則陳其邁相關新聞，就有同仁遭高層酸：「又不是民進黨電視台。」而編輯部同仁對專訪「被消失」很不以為然，更有編輯部長官為此委屈落淚。

週刊指出，該則新聞被消失同一日，中國國台辦發言人馬曉光在例行記者會上「剛巧」提到未介入台灣選舉，暗指兩者時間點上有巧合。

對此，某電視台回應指出週刊刊出報導完全偏離事實，預設立場，未待查明事實真相即刊出，違反新聞倫理；新聞媒體自由競爭是民主政治基石，本公司新聞編輯政策自有定見，不會容許外界的干預。

儘管電視台官網找不到這則新聞，AIT仍在臉書粉絲團放上該則新聞連結，熟悉台美關係人士透露，AIT透過管道取得被下架新聞，刻意放上臉書，是要證明台灣輿論確實有外在勢力在操弄。