照顧農民？ 韓國瑜進口中國水果從32頓暴增至346頓

根據北農內部資料顯示，韓國瑜擔任北農總經理期間，開始從中國進口大量水果，從原本32.4噸激增到346.6噸，暴增超過10倍（資料照）

2018-11-17 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜在黨內被稱作是「最強菜販」，時常在競選時高喊要照顧台灣農民，但根據北農內部資料顯示，韓國瑜擔任北農總經理期間，開始從中國進口大量水果，從原本32.4噸激增到346.6噸，暴增超過10倍。台北市議員簡舒培諷刺說，韓國瑜真的有在照顧農民，只不過是「中國農民」。

《三立新聞網》報導，2014年，韓國瑜上任北農總經理初期，從中國進口水果原本為32.4噸，隔年增加到92.9噸，2016年8月底就達346.6噸，成長超過10倍，而目前吳音寧擔任北農總經理後，從中國進口的水果卻是掛零，差距非常大。

報導提到，從進口的品項來看，包含奇異果、蘋果、草莓，但其實這些水果，台灣都有生產，且僅草莓從中國進口的金額就高達4000多萬。

台北市議員簡舒培表示，韓國瑜真的有照顧農民，但照顧的是中國農民，為何一個聲稱要照顧台灣農民的人，卻從中國進口大量的水果，而且這些農產品，台灣本來就有在種植。簡舒培質疑，為何北農不是幫自己的農民，賣給自己的國家，而是把中國貨賣給台灣人。