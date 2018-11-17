陳佩琪哭了 姚文智父愛爆發也感性談兒子

2018-11-17 13:02

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲、夫人陳佩琪昨晚出席競選活動，自認對孩子是缺席父親的柯文哲向陳說了聲謝謝，陳忍不住泛淚。民進黨台北市長候選人姚文智今日被問此事，難得提起從未在媒體前曝光的獨子，他說身為公眾人物，兒子從小懂得低調，希望不要讓大家干擾他與他的同學作息，稱讚兒子很可貴的地方，但強調選舉應擺在公共政策，還拜託媒體多專注市政議題，監督柯文哲施政成績。

姚文智今早舉行召開「1118手牽手護台北，百工百業站出來」記者會，會後接受媒體訪問。日前姚文智想起父母親，情緒激動而落淚，有媒體提到陳佩琪哭了，是否選舉到最後情緒容易五味雜陳？姚文智說，家裡的事情，他相信照顧小孩很辛苦。

姚文智提到，他做為一個公眾人物，他只參加過兒子幼兒園的畢業典禮，兒子小學時候就知道低調，跟他說不要來參加畢業典禮，免得影響同學與生活作息，他也覺得遺憾，「但兒子很快懂得低調，讓大家不要干擾，這是我兒子可貴的地方」。

不過姚文智認為，選舉應擺在公共政策，注意到施政成績、政策如何推動、願景如何，他提出很多問題柯市長都沒回答，包括2014年選舉關帳又收錢的近千萬政治獻金、4年沒有蓋一條捷運、市政執行率未達6成、大巨蛋拖延黑箱談判幾次等，希望媒體多關注，候選人能接受檢驗，提出瞻望台北市未來的政策，比這些都重要。

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  • 民進黨台北市長候選人姚文智今日難得提起從未在媒體前曝光的獨子，他說身為公眾人物，兒子從小懂得低調。（記者方賓照攝）

    民進黨台北市長候選人姚文智今日難得提起從未在媒體前曝光的獨子，他說身為公眾人物，兒子從小懂得低調。（記者方賓照攝）