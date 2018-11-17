陳佩琪哭了 姚文智父愛爆發也感性談兒子

2018-11-17 13:02

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲、夫人陳佩琪昨晚出席競選活動，自認對孩子是缺席父親的柯文哲向陳說了聲謝謝，陳忍不住泛淚。民進黨台北市長候選人姚文智今日被問此事，難得提起從未在媒體前曝光的獨子，他說身為公眾人物，兒子從小懂得低調，希望不要讓大家干擾他與他的同學作息，稱讚兒子很可貴的地方，但強調選舉應擺在公共政策，還拜託媒體多專注市政議題，監督柯文哲施政成績。

姚文智今早舉行召開「1118手牽手護台北，百工百業站出來」記者會，會後接受媒體訪問。日前姚文智想起父母親，情緒激動而落淚，有媒體提到陳佩琪哭了，是否選舉到最後情緒容易五味雜陳？姚文智說，家裡的事情，他相信照顧小孩很辛苦。

姚文智提到，他做為一個公眾人物，他只參加過兒子幼兒園的畢業典禮，兒子小學時候就知道低調，跟他說不要來參加畢業典禮，免得影響同學與生活作息，他也覺得遺憾，「但兒子很快懂得低調，讓大家不要干擾，這是我兒子可貴的地方」。

不過姚文智認為，選舉應擺在公共政策，注意到施政成績、政策如何推動、願景如何，他提出很多問題柯市長都沒回答，包括2014年選舉關帳又收錢的近千萬政治獻金、4年沒有蓋一條捷運、市政執行率未達6成、大巨蛋拖延黑箱談判幾次等，希望媒體多關注，候選人能接受檢驗，提出瞻望台北市未來的政策，比這些都重要。

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