魏明谷打聖山牌拚連任 這鏡頭讓人怦然…

民眾攤開舉高綠色毛巾，讓空拍機拍攝下歷史鏡頭。（記者張聰秋攝）

2018-11-17 12:34

〔記者張聰秋／彰化報導〕選前最後1個黃金週末，民進黨縣長候選人魏明谷拚連任，今天在八卦山舉辦「相信台灣、守護彰化」活動，超過3000多位民眾參加，全長1公里、有「白色巨龍」的天空步道，從高空俯視人群密密麻麻，「巨龍」成「人龍」頗為壯觀，藉由登山健行，呼應魏明谷上任推動護山、淨空氣的政策，包括八卦山禁採陸砂、拆除八卦山二水「五星共產寺」、台化彰化廠停止冒黑煙。

魏明谷說，八卦山大佛是彰化縣地標，也是彰化人的守護神，過去的八卦山過度開採砂石，在他擔任縣長後立即禁止開採，保護彰化聖山，逐漸恢復綠意；今年9月時八卦山脈最大違建二水碧雲禪寺、又稱「五星共產寺」，日前依法行政強制拆除，禁採砂石和拆除最大違建，是他用行動守護彰化聖山和生態景觀。

魏明谷表示，2年前台化未符合環保法令要求，汽電共生鍋爐的操作許可證未獲縣府核發，當時造成極大抗爭，他不畏懼，「不發就是不發」，2年來台化3根大煙囪未再排放黑煙，彰化不再有酸臭味的空氣，住台化附近的人晚上敢開窗，空氣變乾淨，連大佛的雙眼皮都能被看見，過去八卦山盛產水果，因台化運作帶來空氣污染，讓這些水果無法開花結果，自從2年前停發燃煤許可證讓台化停爐後，現在八卦山果樹也已綠意盎然，彰化天空變乾淨、PM2.5降低幅度是全國最高，縣民健康受到維護。

活動安排鄉土詩人、總統府資政詩人吳晟之子吳志寧以一首「全心全意地愛你」的歌曲，唱出對台灣這塊土地的愛，社區團體載歌載舞，炒熱會場氣氛，重頭戲的空拍畫面，民眾持綠色毛巾仰天看藍天白雲，還有陪民眾一起健行的小狗脖子也繫上綠毛巾，人與動物一起留下會讓人怦然心動的歷史鏡頭。