姚文智再開砲 「支持柯文哲就是支持韓國瑜、支持習近平」

2018-11-17 12:22

〔記者蔡亞樺／台北報導〕前總統馬英九昨說「選姚文智就是選蔡英文」，對此民進黨台北市長候選人姚文智今日反擊，表示支持丁守中，就是支持馬英九、國民黨主席吳敦義、婦聯會、中國前領導人胡錦濤、江澤民，因為他們都接受九二共識，抗拒改革；支持柯文哲就是支持國民黨高雄市長候選人韓國瑜、中國國家主席習近平，不僅接受兩岸一家親，而且柯跟韓國瑜還是麻吉，所以韓不敢幫丁守中站台。句句語帶嘲諷。

台北市長選舉激烈，口水戰不斷，姚文智日前稱選國民黨台北市長候選人丁守中就是選馬英九，選丁守中就是不排斥統一，馬英九昨到市場掃街被問此事，表示「「那依照同樣的邏輯，選姚文智就是選蔡英文」。

姚文智今日被問到馬的這句話，先是提到馬英九在三中媒體案特別點名他，說他阻擋了馬的天龍八部、偷天換日，利用三中媒體透過不同轉移方式，幫助馬的選舉。姚揶揄，馬講這句話是史上講得最誠實一句話，「支持姚文智就是支持蔡英文」，因為他們在台灣民主改革路途上是一致的。

除了原先稱支持丁守中就是支持馬英九，姚文智加碼表示，支持丁守中就是支持馬英九、吳敦義、婦聯會、胡錦濤、江澤民，因為他們都接受九二共識，抗拒改革，而支持柯文哲就是支持韓國瑜、習近平，接受兩岸一家親，「柯文哲跟韓國瑜是麻吉，所以韓不敢幫丁守中站台」。

姚文智還說，他感謝馬這句話提醒所有市民，讓大家清楚誰堅定台灣價值與進步改革的信念，誰在抗拒改革、誰在靠近台灣民主的逆流。

媒體詢問此次選舉是否感受中國的外部勢力？姚文智說，這場選舉看到中國各式各樣的攻擊，1996年以發射飛彈威脅台灣，到2018年學會用各種方式，包括利用台灣民主、利用在地扶植的媒體、團體組織或代理人，因此他提醒所有台灣人民要看清楚。

姚文智說，沒看到清楚的話，即使台灣再自由，很可能各行各業在一夕之間變成85度C、變成被辭職的中國阿里巴巴集團董事局主席馬雲、變成台灣在韓發展藝人周子瑜、變成被迫繳稅與世隔絕的中國藝人范冰冰，這次選舉一定要堅定意志抗拒中國攻擊與入侵。

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