秋鬥上凱道踩爛總統府模型 取消遊行避免訴求被模糊

2018-11-17 12:46

〔記者林菁樺／台北報導〕一年一度的勞工團體秋鬥今上午在總統府前凱達格蘭大道登場，不過今年主辦方為避免議題遭反年改團體模糊，取消遊行、僅在凱道上表達訴求，參與團體與人數紛創歷年新低。

「2018秋鬥」於選前超級週末登場，由台灣土地正義行動聯盟負責主辦，有別以往秋鬥大多聚焦於勞工議題，今年主題訂為「拒絕權貴新黨國，爭回庶民生存權」，但訴求「相當多元」，包括土地改革、教育、環保等。

2018秋鬥主辦方、台灣土地正義行動聯盟總召陳致曉表示，當今勞工過勞、薪水跟不上物價飛漲，甚至土地莫名被重劃而掠奪，導致貧富差距惡化，年輕人根本看不到未來；且不論是國民黨還是民進黨執政，政府老是提出拚經濟口號，但最後拚的都是權貴經濟，讓庶民生活更糟。

台北市產業總工會理事長鄭雅慧則怒批，總統蔡英文競選時開出的6大勞工政策「全部跳票」，更激動落淚呼籲，一年365天民眾只有選舉投票日是主人，其餘364天是基層勞工，要選民好好檢視候選人的勞工政策。

今年秋鬥並未舉辦大遊行，可稱是歷年來規模最小，現場聲援團體不到20個、人數約40人，陳致曉解釋，原有意舉辦秋鬥遊行，但籌辦過程中與反年改團體的價值觀不同，確實有遇到困擾，因此排除特定團體加入，也取消遊行，避免訴求被模糊。

現場包括台北市產業總工會、土地正義行動聯盟、綠色公民行動聯盟、工作傷害受害人協會等勞工社運環保團體表達訴求後，將貼有「權貴」、「新黨國」、「民進黨」的總統府小模型於總統府前凱道上「摧毀」，以示對執政黨的不滿。