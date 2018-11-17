是丁守中佛系轉向？ 丁：現在明顯是柯丁對決

2018-11-17 12:19

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中到選戰最後，佛系形象轉向，每天砲火猛烈批評台北市長柯文哲，他說，現在很明顯是柯丁對決；對於獨派團體高喊棄丁保姚，丁守中則說，他們又在操作統獨意識，這次是關於經濟發展的選戰。

選舉進入最後一週，台北選戰似乎變成柯丁對決局面，丁守中今天上午到通化市場掃街拜票，沿路支持聲不斷，有民眾請丁守中一起合照，還有人拿出鎮店之寶請丁簽名。

丁守中行前接受媒體聯訪時表示，現在很明顯就是柯丁對決，一個有能力、有國際宏觀視野、有執行能力、在立法院長年評鑑績優立委的丁守中，面對每天只會講空話、大話，只會作秀的柯文哲。

丁守中從選舉初期被說是佛系選舉，走到現在攻勢砲火轉為猛烈，不但緊咬小野挺陳其邁議題不放，每天議題也緊抓柯文哲市政缺失加以批評，丁守中說，他不是佛系選舉，丁守中是佛心選舉，要讓市民安居樂業，加強都市更新，讓市民住的更安全，選舉就像馬拉松一樣，越到最後越要衝刺，沒有罵得比較兇，只是針對事實談出問題。

本土獨派社團高喊棄柯保姚、棄丁保姚，丁守中表示，他們又在操作統獨意識，這次的選舉是要關心台灣濟發展，關心台北復興，加強台北創新創業，讓市民安居樂業，這是一個發展經濟的選舉，大家應該支持丁守中，丁守中最有國際宏觀視野，在立法院經濟委員會有最長的時間，最能帶來台北經濟發展。

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