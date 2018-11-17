柯文哲批：丁、姚是砸錢、撒幣的舊政治

2018-11-17 11:22

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲今天上午赴萬華區雙和市場掃街，抗議停發敬老金民眾依舊不斷出現，再加上民進黨台北市長候選人姚文智喊話，當選後將加碼台北市敬老金到2000元。對此，柯文哲稱， 丁、姚就是代表選舉砸錢，政治撒幣的舊政治。

隨著選舉進入最後衝刺階段，姚文智與國民黨台北市候選人丁守中加強各式曝光管道。而柯文哲今天上午走訪萬華區雙和市場拜票前，他說，他昨天有在想，到底台北市的選舉要代表什麼意義？他認為，丁、姚就是舊政治，就是說，丁、姚就是選舉砸錢、政治撒幣，但台灣要向前走。

柯文哲表示，這幾天電視、廣播、公車、計程車及LED牆等，都是丁、姚的戶外廣告，他發現怎麼那麼多廣告，到處看來看去都是他們，「我自己也在選舉，那個要花多少錢啊？」其實台灣人民對正直誠信也不是要求那麼多，所以老實講，選舉砸錢砸成這個樣子，實在是太可怕了。

柯文哲也批評，選舉就是砸錢、政治就是撒幣，但所有的錢都是國家的稅金，人民給來的，不是每天這樣一直撒幣，拜託，這樣有一天台灣會被搞成希臘（指希臘政府歷經財政破產困境），所以他的態度是，該怎做就怎麼做，政治雖然有競爭，但還是要有一個理想，他就是維持一個理想性、自主性，做自己往前走。

媒體追問，會不會到最後還是舊政治的思維會贏？柯文哲說，還好，台北市相對整個台灣來講，還是領先城市，他之所以說「改變台灣從首都開始」，就是因為台灣還是有很大的城鄉差距，台北在開始推雙語教育，到全台灣都推動恐怕要20年，所以台北做為最先進的城市，還是要先堅持一個理想性，讓台北先行，拉動整個台灣往前進步，「這是我的理想啦，能不能成功就看台北民的選擇。」

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