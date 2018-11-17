we CARE遊行下午登場 大氣球上午已就位

2018-11-17 10:51

〔記者葛祐豪／高雄報導〕拒絕汙衊高雄、反對霸凌的「we CARE大氣球遊行」，將於今天下午1點半登場，大氣球今天上午已經在高雄市五福路上集結就位。主辦單位表示，網路報名已有2萬人，預估下午會有4、5萬上街。

由臉書串聯發起的「we CARE大氣球遊行」，將於今天下午1點30分，從高雄市文化中心集結，遊行至鐵道文化園區，並以「拒絕醜化、力抗霸凌、反對介入、停止仇恨、守護高雄」作為本次遊行訴求。

聯盟表示，鼓勵民眾用多元及創意的裝扮及標語，參與遊行，讓遊行像嘉年華般的熱鬧有趣，最後更邀請大家一定要走到最後，在終點舞台觀賞表演，並迎接高雄的海港夕陽。

今天上午，小飛象、大鯨魚、四頭龍、鸚鵡、超人雞、千里眼、順風耳等大氣球，已經在高雄市五福路上集結，吸引許多民眾拍照。

活動總指揮尹立表示，這是一場歡樂的嘉年華，沿途還有九天民俗技藝團、立體聲電台、WOW4樂團、創舞極致肚皮舞團、LAD多元藝術、身聲劇場、阮劇團、宋江陣、燕巢冠美跳鼓陣、bear’s bike極限單車、即將成真火舞團、高雄市民管樂團等團體表演，紙風車劇團則擔綱遊行終點的表演節目。

尹立強調，歡迎市民下午一起參加遊行，拒絕網路霸凌，用正向的力量守護高雄。