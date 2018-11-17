藍營明辦雲嘉嘉南造勢 韓國瑜、侯友宜連線加持

2018-11-17 11:00

〔記者施曉光／台北報導〕藍營在高雄市掀起「韓流」，為了拉抬其他南部地區選情，國民黨中央規劃在投票前的最後一個週日在嘉義市舉辦「翻轉雲嘉嘉南，堅定向前，團結勝選晚會」，並安排韓國瑜、侯友宜連線幫忙加持，該黨發言人洪孟楷指出，除將拚上最後一塊區域共同政見拼圖，更是以實際行動讓全國人民看見國民黨這次九合一選戰全都要翻轉的決心。

洪孟楷表示，雲嘉嘉南4縣市目前都是由民進黨執政，長期執政的結果就是人才外流、年輕人找不到工作，過去兩年多中央執政下兩岸關係急凍，更讓雲嘉南許多飯店、旅遊、餐飲業者苦不堪言，觀光變「關光」，因此國民黨在最後一週要打出「翻轉」，訴求大家覺醒，改變民進黨長期壟斷把持與錯誤施政。

洪孟楷指出，明天晚會將從晚間6點到8點舉行，將有安排兩大高潮點，分別是第一小時雲嘉嘉南4位縣市長候選人同台各自發表政見後合體，並以視訊連線高雄市長候選人韓國瑜與新北市長候選人侯友宜，一位是雲林女婿，一位是嘉義子弟，「南菜販、北神探」一起加持，要帶動雲嘉南翻轉的決心。

洪孟楷並指出，第二小時則由前總統馬英九、國民黨主席吳敦義陪同4位縣市長候選人在萬人簇擁中大進場，宣示共同拚經濟，並將在台上共同擊破綠色大冰塊，象徵打敗過去民進黨執政下凍結的悶經濟。

洪孟楷說，預計至少將有萬人到場力挺，國民黨中央也已規劃中視頻道全程實況轉播，並同步在Youtube、臉書做網路直播，這場造勢將提出雲嘉嘉南區域共同政見，是繼推出中台灣、宜花東、黃金三島、桃竹竹苗等區域共同政見之後的最後一塊拼圖，代表選前國民黨的全台政策完整推出。