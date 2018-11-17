張忠謀APEC雙邊會談啟動 上午會李顯龍

2018-11-17 10:45

〔記者黃佩君／巴紐莫斯比港報導〕APEC領袖峰會今起跑，包括美國副總統彭斯、日本首相安倍晉三今都將抵達巴紐首都莫斯比港（Port Moresby），上午張忠謀抓緊時間與新加坡總理李顯龍先進行雙邊會談，而彭斯上午在結束大會發言後，將安排時間與張忠謀會面。而安倍今下午2點左右才會抵達，張忠謀若有時間能力拚今天完成「基本班底」，明天將繼續爭取與其他國家領袖會談。

APEC領袖峰會今天起跑，張忠謀除將與包括澳洲、印尼、越南等太平洋領袖同台對談外，晚宴與美、日及其他CPTPP國家領導互動也成看點。

今上午包括彭斯及中國國家主席習近平都在大會CEO高峰會進行發言，而張忠謀則抓緊時間，上午即與李顯龍先進行雙邊會談；除檢視台星自由貿易協定執行狀況外，預計也會就目前貿易戰情勢進行交流。

而彭斯在午間大會發言結束後，將安排與張忠謀雙邊時間，雙方預計就美中貿易狀況、台美貿易關係以及中國假消息影響台灣社會及選舉等進行意見交換。

而安倍晉三今下午2點（台灣時間中午12點）抵達，若有時間也會安排與張忠謀對談，題目包括台日重要經貿議題如對日本五縣市食品管制等，此外也會對目前中美貿易情勢以及在國際組織合作等進行討論。若三領袖行程均順利，有接會力拚今天完成雙邊「基本班底」。