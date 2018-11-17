宜市傳統政見會因雨冷清 「3隻野狗成忠實聽眾」

選務人員笑稱，政見會旁的3隻野狗，成為政見會最忠實的聽眾。（記者林敬倫攝）

2018-11-17 10:41

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣選委會今日上午在宜蘭運動公園，舉行宜蘭縣長候選人傳統政見發表會，但場地在室外，未搭棚架又細雨綿綿，台下座椅空蕩蕩，僅有少數路過民眾逗留觀看，有選務人員笑稱，一旁的3隻野狗，成了最忠實的聽眾；選委會表示，未來會檢討，盡量讓傳統政見會在室內舉辦，在室外辦也會搭棚架，避免類似狀況再發生。

選委會在選前會在宜縣12鄉鎮各辦一場傳統政見發表會，宜蘭市的傳統政見會，民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀、無黨籍宜蘭縣長候選人林信華、林錦坤及陳秋境均出席，國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙未參與，但政見會相當現場冷清，因現場沒有棚架，台下座椅因為細雨潮濕，空無一人，林信華第一個發表政見時，沒有任何聽眾。

隨著政見會舉行，除部分路過民眾停下逗留聽講外，現場仍是空蕩蕩，出現台上候選人講得很用力，卻沒有聽眾捧場的空虛畫面，有選務人員笑稱，最忠實的聽眾，就是在政見會現場旁趴著的3隻野狗，應該幫野狗們準備便當，也有人質疑，政見會沒有聽眾，根本是浪費社會資源，沒有辦的必要。

宜蘭縣選舉委員會主任委員邵治綺表示，前幾場傳統政見會都在室內，還有不少聽眾，這是這次傳統政見會，台下最少人的一次，可能跟雨天以及政見會時間在假日早上，民眾才沒有出來聆聽。

邵治綺指出，經過這次的經驗，未來會盡量選擇室內的場地辦理傳統政見會，如在室外場，也會搭設棚架，希望讓民眾更舒適的參與傳統政見會。