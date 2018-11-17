宜市傳統政見會因雨冷清 「3隻野狗成忠實聽眾」

選務人員笑稱，政見會旁的3隻野狗，成為政見會最忠實的聽眾。（記者林敬倫攝）

2018-11-17 10:41

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣選委會今日上午在宜蘭運動公園，舉行宜蘭縣長候選人傳統政見發表會，但場地在室外，未搭棚架又細雨綿綿，台下座椅空蕩蕩，僅有少數路過民眾逗留觀看，有選務人員笑稱，一旁的3隻野狗，成了最忠實的聽眾；選委會表示，未來會檢討，盡量讓傳統政見會在室內舉辦，在室外辦也會搭棚架，避免類似狀況再發生。

選委會在選前會在宜縣12鄉鎮各辦一場傳統政見發表會，宜蘭市的傳統政見會，民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀、無黨籍宜蘭縣長候選人林信華、林錦坤及陳秋境均出席，國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙未參與，但政見會相當現場冷清，因現場沒有棚架，台下座椅因為細雨潮濕，空無一人，林信華第一個發表政見時，沒有任何聽眾。

隨著政見會舉行，除部分路過民眾停下逗留聽講外，現場仍是空蕩蕩，出現台上候選人講得很用力，卻沒有聽眾捧場的空虛畫面，有選務人員笑稱，最忠實的聽眾，就是在政見會現場旁趴著的3隻野狗，應該幫野狗們準備便當，也有人質疑，政見會沒有聽眾，根本是浪費社會資源，沒有辦的必要。

宜蘭縣選舉委員會主任委員邵治綺表示，前幾場傳統政見會都在室內，還有不少聽眾，這是這次傳統政見會，台下最少人的一次，可能跟雨天以及政見會時間在假日早上，民眾才沒有出來聆聽。

邵治綺指出，經過這次的經驗，未來會盡量選擇室內的場地辦理傳統政見會，如在室外場，也會搭設棚架，希望讓民眾更舒適的參與傳統政見會。

  • 宜蘭縣選委會今日上午在宜蘭運動公園舉行宜蘭縣長候選人傳統政見發表會，但場地在室外，未搭棚架又細雨綿綿，台下座椅空蕩蕩。（記者林敬倫攝）

    宜蘭縣選委會今日上午在宜蘭運動公園舉行宜蘭縣長候選人傳統政見發表會，但場地在室外，未搭棚架又細雨綿綿，台下座椅空蕩蕩。（記者林敬倫攝）

  • 今日上午的宜蘭縣長候選人傳統政見發表會在室外，未搭棚架又細雨綿綿，台下座椅空蕩蕩。（記者林敬倫攝）

    今日上午的宜蘭縣長候選人傳統政見發表會在室外，未搭棚架又細雨綿綿，台下座椅空蕩蕩。（記者林敬倫攝）

  • 有選務人員笑稱，最忠實的聽眾，就是在政見會現場旁趴著的3隻野狗，應該幫野狗們準備便當。（記者林敬倫攝）

    有選務人員笑稱，最忠實的聽眾，就是在政見會現場旁趴著的3隻野狗，應該幫野狗們準備便當。（記者林敬倫攝）

  • 政見會旁的3隻野狗成為最忠實的聽眾，也有人質疑，政見會沒有聽眾，根本是浪費社會資源，沒有辦的必要。（記者林敬倫攝）

    政見會旁的3隻野狗成為最忠實的聽眾，也有人質疑，政見會沒有聽眾，根本是浪費社會資源，沒有辦的必要。（記者林敬倫攝）