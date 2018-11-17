國民黨「勝選之夜」6都連線造勢 韓國瑜拒黨內大咖站台

2018-11-17 10:08

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨將在23日晚間以「勝選之夜」為名，透過電視台現場直播，串連六都「化零為整」進行集體造勢，盼讓高雄市長候選人韓國瑜的「韓流」效應持續發威到當晚10點選舉活動結束，黨中央最近緊鑼密鼓的喬歷任黨魁與大咖到「六都」站台，但據黨內人士指出，韓陣營方面已經婉拒，理由是不希望政治味太濃的人士到場，因此確定包括黨主席吳敦義在內的藍營大咖，選前之夜都上不了高雄造勢台。

據指出，韓國瑜陣營當天造勢晚會要走在地的溫馨路線，不希望有政治味太濃的人士出現，因此確定不會邀請大咖政治人物。這位人士並委婉地笑說，韓國瑜選前「最後一攤」想要唱歌，「主席、前主席跑到那裏唱歌很奇怪」，因此最近協調包括馬英九、連戰、吳伯雄、洪秀柱、朱立倫等歷任黨魁「勝選之夜」站台行程，只有高雄市以外的其他「五都」。

國民黨今年選舉首度以「六都」現場轉播連線方式造勢，當晚節目從6點到10點播出，第一個小時為電視台棚內節目，介紹藍營「六都」候選人，其他3小時扣除廣告時間，以及節目結束前15分鐘不進廣告的「六都」現場同框時間，黨中央規劃成12輪的切換轉播現場流程，「六都」候選人再配合規劃各自的造勢晚會流程。

黨內人士指出，這12輪的切換現場轉播分配時間，由「六都」候選人以抽籤方式決定，分別佔有2輪時段，據此安排各陣營認為最重要的造勢內容在電視轉播中露出。

黨內人士說，至於節目最後15分鐘的同框時間，「六都」現場是否要對話或呼應等技術問題，由於比較複雜，將在下週2次與負責轉播的電視台製播會議討論確定。

有關24日的開票之夜，國民黨將在中央黨部設置「開票中心」。據指出，國民黨副主席兼秘書長曾永權特別指示黨務人員，這次選舉是在野黨，要求大家保持低調，因此「開票中心」不會有懸掛大地圖、插紅花的慶祝動作或儀式，吳敦義也尚未決定當晚開票結束後是否親自出面回應選舉結果，該人士說，「勝選應該沒有意外，只有小勝、中勝與大勝的差別。」

黨內人示表示，當天各直轄市、縣市候選人推薦的投開票所監票人員在開完票後，會立即拍攝開票所現場的統計畫面，並回傳至各地方黨部，彙整後再陳報黨中央統計，「開票中心」會以投影幕顯示各地回報的開票統計結果。