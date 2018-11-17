挺韓北漂妹拍片惹議 陳其邁：她只是演員別苛責

國民黨高雄市長候選人韓國瑜競選廣告《孩子回家紀實篇》，其中影片中的女主角吳尚樺北漂10年，無法見爺爺最後一面，引發熱議。（圖擷取自YouTube）

2018-11-17 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜競選廣告《孩子回家紀實篇》，其中影片中的女主角吳尚樺北漂10年，無法見爺爺最後一面，一度在攝影棚淚崩，引發熱議。民進黨高雄市長候選人陳其邁呼籲，北漂妹是個演員，她只是善盡她的職務，希望網友不要苛責她。

陳其邁昨（16日）晚接受政論節目《新台灣加油》連線專訪時表示，這是一場絕無僅有的選戰，虛無的網路世界與實體的投票相連結，沒有到最後一刻，無法得知以網路戰當作主軸的選舉結果。

對於北漂妹吳尚樺幫韓國瑜拍競選廣告，陳其邁認為，大家不要苛責北漂妹，因為他只是演員，演員當然善盡自己的職務，也許是導演、編劇、後製為了要取得一些戲劇效果，或是較誇張的呈現方式，可能有加油添醋的成分，影片內容應該要問導演，才是比較好、比較公平的做法。

陳其邁強調，他作為候選人尊重這樣的競選影片，但即使影片拍得再好、導演再怎麼賣力，市長候選人的責任是要告訴選民自己的政策，該如何執行、落實，但在這個影片都看不到韓國瑜具體的政策。

另外，對於韓國瑜粉絲說吳敦義執政時期「愛河水可生喝」，陳其邁表示，這個人大概不是住在高雄，愛河水也許能喝，但裡面都是細菌、重金屬，喝一口可能就會死。