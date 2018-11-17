「我在中山．weCARE高雄」中山大學學生會響應大遊行

2018-11-17 09:15

〔記者林曉雲／台北報導〕「We care 高雄！we care 台灣！我們支持高雄！我們相信台灣！」中山大學學生會宣布自主響應今天「we CARE高雄大汽球遊行」，強調中山大學學生會關心高雄，也關心台灣的未來，所以「weCARE公投」，包含婚姻平權、性平教育、能源轉型以及台灣正名的相關議題，呼籲大家1124 能站出來支持高雄，支持自己的家鄉，也請領取公投票，投下對台灣這塊土地未來的許諾。

學生會會長林尚毅表示，他們在大學所接受的訓練，是努力追求客觀嚴謹的分析與論據。然而他們卻看到這幾個禮拜以來，高雄在網路上、在媒體上遭到假新聞、假民調、扭曲事實的言論圍剿，導致兩種嚴重的後果：除了會日益侵蝕台灣人民對公共事務的基礎判斷能力，更糟糕的是，很可能會從根本上摧毀台灣人民對民主的信任。

林尚毅直批，這些積非成是的言論漫天充斥，如因而選出毫無政策規劃能力的首長或民意代表，這將嚴重殘害台灣公民對民主制度的信心，他們主張，任何公共討論與思辯，應該基於對在地脈絡的理解上，而非刻意曲解，唯有從在地脈絡對高雄的過去進行理解，才能對高雄的現狀做出恰當的評價，並據此對高雄的未來提出可行的政策方向。

近年來中山大學每年都誕生近200份有關高雄的研究論文，立校38年來，已累積培育3千多位從事有關高雄研究的碩、博士，跨足海洋、環境、科技、產業、經濟、政治、社會、人文、藝術等領域。

中山大學學會強調，由此彰顯中山大學不僅是國際型研究大學，也和高雄在地接軌，試圖站在高雄的土壤上對全世界發聲，因此有義務與責任，替高雄的美麗與哀愁－表達「實事求是」的意見與判斷，大聲表達weCARE 高雄。

林尚毅指出，中山大學的學生組成有在地高雄人，也有來自全台各地以及世界各國的學生，此刻相聚在高雄這座城市一起學習、研究、相識、相惜，也認真生活，可能會搭乘公共運輸到高雄各個角落，會進場消費支持藝文展演，甚至中山大學校區本身就緊密和高雄的轉變緊緊相繫。未來他們想繼續見證這座城市的轉變，用專業能力回饋高雄，回歸「實事求是」的政策討論，用具體的政策說服他們、給年輕人支持，讓他們能繼續在高雄打拚、發揮所長。