徒步15公里挺進市政府 陳永和：台南起風了

2018-11-17 09:10

〔記者吳俊鋒／台南報導〕為環保而戰的無黨籍台南市長候選人陳永和，今天早上與無黨籍市議員候選人許又仁、牛埔里長候選人陳泰祥，以及支持者們，自關廟區山西宮啟程，徒步挺進市政府，誓師「從南關線出發、台南市民一條心」，展現反對掩埋場設置計畫的決心。

陳永和說，他參選市長的理念，獲得知名臉書社團《台南諸事會社》，還有網友們的支持，正值東北季風，「台南真的起風了」，希望這股旋風最後變成龍捲風，喚起更多人認同。

中央將在台南市龍崎區的牛埔，設置全國特殊事業廢棄物最終掩埋場，引發斷層帶、河川污染等疑慮，地方群起反對，守護國際級的月世界景觀；現任里長陳永和不滿政府漠視民意，跳級參選市長，教育界出身的許又仁相挺，串連支持的力量。

號稱「南關線三劍客」的陳永和、許又仁、陳泰祥，今天以步行的方式前進市政府，跨越選區與行政區，號召民眾參與，一起反對掩埋場計畫。

今天上午7點，先以車隊從掩埋場預定地龍崎工廠出發，沿路參拜清水祖師廟、龍湖宮，8點抵達關廟山西宮，誓師後，再步行啟程，經歸仁仁壽宮、仁德福祐清宮，預計12點半到市政府，全程15公里。

陳永和表示，以往政治人物被投票送進市政府、市議會，選得太輕鬆了，容易輕忽人民頭家的心聲，他要撥亂反正，步行到市政府的意義，就是想凸顯「要做，就得辛苦一點」，這樣才知道感恩、珍惜；也強調三劍客脚踏實地，堅持走自己的路。

許又仁指出，上次從龍崎工廠出發，將連署書送往市政府、市議會，因此再度舉辦步行活動，喚起民眾對環境保護的重視，支持掩埋場的反對運動，為南關線的發展盡份心力。